

Il Presidente Mattarella all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario Tributario 2026

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario Tributario 2026 che si è svolta nell’Aula Magna della Suprema Corte di Cassazione.

Dopo il saluto di Pasquale D’Ascola, Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, la Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Carolina Lussana, ha svolto la Relazione.

Sono quindi intervenuti: Maurizio Leo, Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze; Gabriella Palmieri Sandulli, Avvocato Generale dello Stato; Francesco Greco, Presidente del Consiglio Nazionale Forense; Elbano de Nuccio, Presidente Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Al termine, la Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha dichiarato aperto l’anno giudiziario 2026.

Il Presidente Mattarella all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario Tributario 2026

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario Tributario 2026 che si è svolta nell’Aula Magna della Suprema Corte di Cassazione.

Dopo il saluto di Pasquale D’Ascola, Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, la Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Carolina Lussana, ha svolto la Relazione.

Sono quindi intervenuti: Maurizio Leo, Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze; Gabriella Palmieri Sandulli, Avvocato Generale dello Stato; Francesco Greco, Presidente del Consiglio Nazionale Forense; Elbano de Nuccio, Presidente Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Al termine, la Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha dichiarato aperto l’anno giudiziario 2026.

Roma, 16/04/2026 (II mandato)

Roma, 16/04/2026 (II mandato)