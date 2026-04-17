Confagricoltura Fvg: il ruolo dell’agricoltura nel governo del territorio

Incontro pubblico, a Campoformido, il 21 aprile, con l’assessore regionale Amirante sul nuovo Piano di Governo del Territorio

La variante al Piano di Governo del Territorio (PGT), attualmente allo studio della Regione, sostituirà il precedente datato 1978 e rappresenterà una vera e propria riforma strutturale del sistema urbanistico regionale. Nelle previsioni progettuali, l’agricoltura passerà da essere considerato un “semplice” comparto economico a un essenziale strumento di governo del territorio.

Per questo motivo, Confagricoltura Fvg ha proposto una serie di incontri con la diretta presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante.

Il prossimo, organizzato in collaborazione con Confagricoltura Udine, si terrà martedì 21 aprile, alle ore 19.00, presso la sala polifunzionale “A. Geatti” (largo Municipio 12) di Campoformido.

«Nelle previsioni dell’Amministrazione regionale – spiega il presidente di Confagricoltura Udine, Philip Thurn Valsassina – l’agricoltura verrà coinvolta dal punto di vista ambientale (terreno e biodiversità), paesaggistico (identità e turismo), economico (multifunzionalità) e in funzione della riduzione del consumo di suolo. Per gli operatori del comparto sarà importante confrontarsi e capire quali potranno essere le nuove opportunità e le eventuali criticità di questo PGT».

La partecipazione all’appuntamento è aperta e gratuita, ma con obbligo di registrazione alla email: assistenzatecnicafvg@confagricoltura.it o tramite telefonata allo 0432 507013.