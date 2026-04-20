

UNIDROIT compie 100 anni, Mattarella apre le celebrazioni a Roma

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto alla Cerimonia di apertura delle celebrazioni del centenario dell’Istituto internazionale per l’Unificazione del Diritto Privato – UNIDROIT, svolta a Roma, nella sede di Villa Aldobrandini.

Nel corso della cerimonia hanno preso la parola Enzo Moavero Milanesi, Presidente dell’Istituto internazionale per l’Unificazione del Diritto Privato, Diego Martínez Belío, Segretario di Stato per gli affari esteri e globali del Regno di Spagna e Presidente dell’Assemblea generale dell’Istituto internazionale per l’Unificazione del Diritto Privato ed Edmondo Cirielli, Vice Ministro degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale

Al termine degli interventi il Capo dello Stato, accompagnato da Moavero Milanesi, ha visitato dapprima la mostra allestita per il centenario, per poi assistere allo scoprimento di una targa per l’inaugurazione dell’Archivio storico dell’UNIDROIT.

Fondato nel 1926, l’Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato (UNIDROIT) è un’organizzazione intergovernativa che conta oggi 65 Stati membri. Fin dalla nascita il suo obiettivo è di contribuire alla costruzione di una comunità internazionale più coesa attraverso la progressiva unificazione delle regole giuridiche del diritto privato e commerciale.

Roma, 20/04/2026 (II mandato)