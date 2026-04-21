Negoziati in bilico, la deadline si avvicina. Ma è diversa per i due paesi

Guerra in Medio Oriente: JD Vance è a Washington per partecipare ad “ulteriori incontri”, il che ritarda la sua partenza per il Pakistan, spiega la Casa Bianca.

A poche ore dalla fine del cessate il fuoco, i negoziatori americani e iraniani non si sono ancora recati in Pakistan, dove avrebbe dovuto tenersi un nuovo ciclo di colloqui.

Secondo la Casa Bianca, JD Vance sta partecipando ad “ulteriori incontri” a Washington, il che posticipa la sua partenza per il Pakistan.

Secondo un alto funzionario della Casa Bianca, il vicepresidente statunitense JD Vance si trovava ancora a Washington a mezzogiorno di martedì. Era lì per “ulteriori incontri “, poche ore prima della fine del cessate il fuoco, annunciato dall’Iran a mezzanotte ora di Greenwich (le 2 del mattino di mercoledì a Parigi).

“Alla Casa Bianca si stanno svolgendo ulteriori incontri, ai quali parteciperà anche il vicepresidente”, ha dichiarato la fonte in una breve nota all’Agence France-Presse poco dopo le 17:00 ora di Greenwich (le 19:00 a Parigi). L’alto funzionario non ha fornito ulteriori dettagli, mentre la partenza di JD Vance, oggetto di annunci a volte contraddittori, era, secondo le ultime indiscrezioni, prevista per questa mattina.

Il signor Vance avrebbe dovuto recarsi a Islamabad martedì per un secondo round di colloqui di pace con gli iraniani, ma questi ultimi non hanno ancora confermato l’invio di una delegazione iraniana in Pakistan.

19:09

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L’Iran nega che diverse donne siano state minacciate di morte, come affermato da Donald Trump.

Martedì l’Iran ha smentito l’affermazione di Donald Trump secondo cui diverse donne sarebbero a rischio di esecuzione nel Paese, chiedendone la liberazione. ” [Donald] Trump è stato ancora una volta tratto in inganno da false informazioni. Tra le donne ritratte come prossime all’esecuzione, alcune sono state rilasciate, mentre altre devono affrontare accuse che potrebbero comportare, al massimo, una pena detentiva “, ha dichiarato Mizan, l’agenzia di stampa ufficiale del potere giudiziario.

I negoziati tra Stati Uniti e Iran non decollano, il vertice in Pakistan è in bilico. E la tregua iniziata due settimane fa sta per scadere. Quando? Non si sa. La deadline è un mistero, visto che date e orari fornite da Washington e Teheran non coincidono. Donald Trump, nel suo diluvio di dichiarazioni e post, fissa un termine vago: “Mercoledì sera, ora di Washington”. Per il presidente degli Stati Uniti non ci sarà una proroga: “Non voglio farlo, non abbiamo molto tempo”. In teoria, quindi, si rischia la ripresa della guerra. “Accetteranno l’accordo o ricominceremo a lanciare bombe”, uno dei messaggi che Trump nei giorni scorsi ha affidato al social Truth accendendo i riflettori, ancora una volta, sulle centrali elettriche e le infrastrutture della Repubblica islamica.

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Se Trump concede altre 24 ore alle chance di dialogo, per Teheran il cessate il fuoco scadrà alle 2 ora italiana di domani, come riferisce la tv di Stato iraniana. “Il cessate il fuoco terminerà alle 3.30 di mercoledì ora di Teheran”, il messaggio della tv.

Resta alta la tensione nel Golfo oggi, lunedì 20 aprile 2026: i negoziati rischiano di saltare mentre si moltiplicano gli incidenti militari. Teheran ha attaccato con droni navi militari statunitensi nel Golfo dell’Oman, dopo che nelle ultime ore Washington ha sequestrato una nave cargo legata all’Iran, in un’azione definita “aggressione” e violazione della tregua.

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Il blitz arriva mentre si avvicina la scadenza del cessate il fuoco e complica ulteriormente i tentativi diplomatici già fragili. Una delegazione Usa guidata dal vice presidente Jd Vance si sta dirigendo a Islamabad, in Pakistan. E secondo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, “domani sera” sarà firmato l’accordo con l’Iran. “Tutti i punti sono stati ormai negoziati”, ha rivelato la giornalista di Fox News, Maria Bartiromo, spiegando di aver parlato con il capo della Casa Bianca. “Tuttavia se non firmeranno l’accordo, gli Stati Uniti faranno saltare in aria in Iran tutte le centrali elettriche e molto altro”, ha aggiunto. Da parte sua il governo iraniano non ha ancora chiarito se parteciperà a un nuovo round di negoziati con gli Usa. “Non siamo affatto ottimisti, ma realistii”, ha detto l ministero degli Esteri di Teheran.