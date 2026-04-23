Siena, Presentata l’edizione 2026 di “Sboccia l’estate”

Dal 21 giugno all’11 settembre un cartellone diffuso tra spettacoli e concerti

Per i più piccoli torna la rassegna dei burattini di Italo Pecoretti

Presentata l’edizione 2026 di “Sboccia l’estate”

Il nuovo sguardo dei teatri attraversa le piazze e la città

Presentata questa mattina, giovedì 23 aprile, nella suggestiva ambientazione delle Fonti di Pescaia, la rassegna estiva 2026 dei Teatri di Siena “Sboccia l’estate. Il Teatro esce in strada”. Un programma articolato, sotto la direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli, che, dal 21 giugno all’11 settembre, porterà spettacoli, concerti e appuntamenti culturali nei principali spazi cittadini, con un calendario che unisce prosa, musica, danza e grandi produzioni.

Presenti alla conferenza stampa il Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, il direttore artistico dei Teatri di Siena, Vincenzo Bocciarelli, e il dirigente della direzione Cultura e Turismo del Comune di Siena, Roberto Barbetti. Insieme a loro, alcuni degli artisti coinvolti della rassegna, fra cui Roberta Bonanno, protagonista del musical “The Queen of Rock – Tina Turner il Musical” in programma il 22 luglio, e Alessandro Marmorini, attore che interpreterà Oberon in “Sogno di una notte di mezza estate” il 21 luglio.

Dopo il successo della scorsa edizione, il progetto continua a crescere con l’obiettivo di avvicinare il teatro alle persone, rendendolo accessibile, diffuso e legato al territorio. Anche quest’anno il programma si sviluppa in diversi luoghi simbolici della città, invitando il pubblico a vivere Siena in modo nuovo, attraverso lo sguardo dell’arte.

“Sboccia l’estate – ha sottolineato il Sindaco di Siena Nicoletta Fabio – è una rassegna che negli anni ha saputo crescere e consolidarsi come uno degli appuntamenti culturali più attesi della nostra città. Un progetto che, sotto la direzione artistica dei Teatri di Siena, riesce a mettere in dialogo linguaggi diversi, dal teatro alla musica fino alla danza, portandoli nei luoghi più significativi del nostro centro storico e non solo. È un modo intelligente e partecipato di vivere l’estate senese, che la città riconosce e accoglie sempre con grande entusiasmo e con una partecipazione di pubblico straordinaria, segno di un legame forte tra Siena e la sua cultura diffusa. Sono particolarmente soddisfatta che la presentazione si sia svolta in un luogo come le Fonti di Pescaia, uno spazio di grande valore paesaggistico e identitario che, grazie anche a recenti interventi di valorizzazione, si conferma sempre più come un teatro naturale a disposizione della città e delle sue iniziative culturali”.

A guidare la narrazione visiva del cartellone 2026 è il simbolo dell’occhio. Se lo scorso anno il fiore, accompagnato dalle mani, rappresentava la nascita, la fioritura e la costruzione attiva della comunità, quest’anno l’occhio diventa un invito a guardare, osservare e riscoprire la città e i suoi spazi.

“L’occhio si fa così metafora di uno sguardo curioso e aperto – ha spiegato il direttore artistico dei Teatri di Siena Vincenzo Bocciarelli – capace di cogliere dettagli, emozioni e prospettive inedite: lo stesso sguardo che il teatro urbano sollecita e accende. Un simbolo di attenzione e presenza, che invita a vivere la città con consapevolezza, lasciandosi sorprendere da ciò che spesso resta invisibile. La rassegna di Sboccia l’Estate nasce proprio da questa tensione: trasformare Siena in un organismo vivo, dove il teatro non è confinato in un luogo ma si diffonde nelle strade, nelle piazze, nei luoghi quotidiani. In questo senso, lo spettatore è chiamato a diventare parte attiva di uno sguardo collettivo, condiviso, che costruisce significati nuovi a partire dallo spazio comune”.

“Mi preme molto ricordare poi – ha aggiunto il direttore Bocciarelli – che la rassegna è inoltre dedicata quest’anno all’ottavo centenario dalla morte di San Francesco, figura che viene omaggiata con lo spettacolo in programma martedì 23 giugno in piazza San Francesco, ‘Fratello Sole, Sorella Luna’”.

Le Fonti di Pescaia. In questo contesto si inserisce anche il recente intervento di valorizzazione delle Fonti di Pescaia, uno dei luoghi simbolo della rassegna. Il progetto ha previsto l’installazione di sedute nell’area terrazzata del pendio, con l’obiettivo di renderla pienamente fruibile come teatro all’aperto. Le sedute, disposte sui gradoni verdi delimitati da strutture in corten, sono orientate verso l’area pianeggiante a valle destinata al palcoscenico degli eventi. L’idea progettuale nasce dalla volontà di inserirsi in un contesto di grande valore paesaggistico senza stravolgerne l’identità, ma valorizzandolo attraverso un intervento leggero e rispettoso. Le sedute evocano le antiche gradonate dei teatri in pietra: elementi monolitici che emergono dal verde e scandiscono i terrazzamenti con un ritmo naturale e non rigidamente ripetitivo, in dialogo con la stratificazione storica del sito. L’investimento complessivo è di circa 60mila euro. La progettazione e la direzione dei lavori sono stati curati dall’Architetto Stella Pantella e dalla Direzione Opere Pubbliche ed Opere Pnrr, Manutenzioni del Comune di Siena.

Il programma. L’apertura è prevista per domenica 21 giugno: alle ore 19, nel Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico, la Corale Marietta Piccolomini introdurrà la serata, cui seguirà alle ore 21.15, al Teatro dei Rinnovati, lo spettacolo teatrale “Il flauto magico”.

Il programma proseguirà in piazza San Francesco con tre appuntamenti consecutivi: martedì 23 giugno “Fratello Sole, Sorella Luna”, mercoledì 24 giugno “Avec le Temps Dalida” e giovedì 25 giugno “Jannacci e dintorni”.

Cuore della rassegna sarà Piazza del Campo, che dal 18 al 23 luglio ospiterà una serie di eventi di rilievo: sabato 18 luglio il concerto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in collaborazione con la Fondazione Accademia Musicale Chigiana, domenica 19 luglio quello dell’Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti, sempre con la Fondazione Accademia Musicale Chigiana, martedì 21 luglio lo spettacolo “Sogno di una notte di mezza estate”, mercoledì 22 luglio il musical “The Queen of Rock – Tina Turner Il Musical” e giovedì 23 luglio la serata Siena Jazz con “Miles Davis Songbook” e “Tranescape – Omaggio a John Coltrane”.

La programmazione si sposterà poi in piazza Jacopo della Quercia, dove martedì 28 luglio, alle ore 20.30, è in programma “Trilogia del tempo sospeso”, concept coreografico di Francesca Selva, cui seguirà una serata Siena Jazz Masters. La stessa rassegna musicale di Siena Jazz tornerà mercoledì 29 luglio, lunedì 3 agosto e martedì 4 agosto, quest’ultima preceduta alle ore 20.30 da una serata a cura dei finalisti del talent “Stelle in Corsa”. Giovedì 30 luglio sarà la volta dello spettacolo “Santa Francesca Cabrini” di e con Isabel Russinova, mentre venerdì 31 luglio, a partire dalle ore 19.30 con aperitivo, Alessandro Paci porterà in scena “Non ci resta che ridere”. Mercoledì 5 agosto Paolo Conticini sarà protagonista con “La prima volta – Atto secondo”.

Gli appuntamenti proseguiranno alle Fonti di Pescaia: sabato 22 agosto Emanuela Aureli con “Parlando con le stelle”, lunedì 24 agosto lo spettacolo teatrale “Come le cose vanno” di Adele Bilotta, mercoledì 26 agosto “Omaggio a Paco de Lucia – Versi e Musica”, giovedì 27 agosto, dopo aperitivo alle ore 19.30, il gruppo ConPatty con “Forte sempre più forte”, omaggio alla rockstar internazionale Gianna Nannini, e venerdì 28 agosto il Trio Kalyan That presenta “Rosa di agosto – note indiane, danza ed emozioni sotto il cielo di Siena”.

La rassegna si concluderà al Teatro dei Rozzi con due spettacoli: martedì 8 settembre “Made in Italy” con Barbara De Rossi e venerdì 11 settembre “Elena” di Euripide.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.15, ad eccezione degli eventi del 21 giugno, del 28 luglio e del 4 agosto (inizio alle ore 20.30), e delle serate del 31 luglio e del 27 agosto che prevedono un aperitivo alle ore 19.30 prima dello spettacolo.

L’estate dei burattini. Anche per quest’anno torna la rassegna del teatro di figura dedicata ai più piccoli, sotto la direzione artistica di Italo Pecoretti e del Teatro delle dodici lune, che animerà Siena, nel cuore della città e non solo, durante tutta la stagione estiva.

Il calendario degli appuntamenti prende il via nel mese di giugno con un primo spettacolo in programma mercoledì 3 alle ore 17 nella Società della Contrada della Chiocciola, dove la compagnia Teatrombria porterà in scena “Il topolino che scoprì il mondo”. Si prosegue venerdì 5 alle ore 18 nel giardino del Museo della Contrada della Selva con “L’acqua miracolosa” de I Burattini della Commedia, mentre martedì 9 alle ore 17.30 la Nobile Contrada dell’Oca ospiterà, nei locali della Società, “Pulcinella in Fabula” a cura del Teatro delle Dodici Lune. Venerdì 12 alle ore 18 sarà la volta della Nobil Contrada del Bruco, ai giardini del Minelli, con “I tre porcellini in cerca della felicità” della compagnia La Vecchia Soffitta, che tornerà in scena anche sabato 13 alle ore 19 a Isola d’Arbia, nei giardini del campo polivalente, con “Le penne dell’Orco”. Martedì 16 alle ore 18, nella valle della Nobile Contrada del Nicchio, Nina Theatre presenterà “Mettici il cuore”, mentre venerdì 19 alle ore 17 l’anfiteatro della Contrada di Valdimontone ospiterà “Pulcinella e la forca” della compagnia Teatro Caccabak.

Nel mese di luglio gli appuntamenti riprenderanno mercoledì 8 alle ore 18.30 a San Miniato, nel teatrino nel bosco, con “Maria sempre Maria!” della compagnia Sasa Guadalupe. Martedì 14 alle ore 18.30 la Contrada Sovrana dell’Istrice, presso la Società, accoglierà “Il circo Pouet” della Compagnia Pouet, mentre mercoledì 22 alle ore 18.30 la Contrada della Torre ospiterà, nei locali della Società, “Cappuccetto rosso” de I Pupi di Stac. Il programma di luglio si concluderà martedì 28 alle ore 18.30 nella Contrada della Tartuca, agli Orti dei Tolomei, con “Varietà prestige” del Teatro in Trambusto.

Dopo la pausa centrale, il calendario riprenderà venerdì 28 agosto alle ore 18 nella Contrada della Lupa, presso la Società, con “Appeso ad un filo” della compagnia Di Filippo Marionette.

Il programma si concluderà nel mese di settembre con un fitto calendario di appuntamenti: mercoledì 2 alle ore 18 nell’Imperiale Contrada della Giraffa, nella piazzetta davanti alla chiesa, andrà in scena “Ari ari, ciuco mio caccia i denari” del Teatrino Pellidò; mercoledì 9 alle ore 18 in piazza Jacopo della Quercia, nella Nobile Contrada dell’Aquila, sarà la volta di “Truciolo e il cavallo a dondolo” di Ivano Rota. Venerdì 11 alle ore 18 nel Castellare della Contrada Priora della Civetta è previsto “Michelina e la strega” del Teatrino dello Sguardo, mentre martedì 15 alle ore 18 nei giardini della Contrada Capitana dell’Onda andrà in scena “Giacomino e il fagiolo magico” della compagnia Tfu. Venerdì 18 alle ore 18 nel giardino di Società della Contrada del Drago sarà rappresentato “Torsolo” de Il Laborincolo, seguito martedì 22 alle ore 18 nei giardini della Contrada del Leocorno da “A spasso con Sandrone” di Giorgio Gabrielli. A chiudere il calendario sarà, venerdì 25 settembre alle ore 18 nella terrazza del Museo della Contrada della Pantera, lo spettacolo “Baci abbracci e bastonate” di Michele Polo.