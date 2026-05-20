Flotilla, Gualtieri: “Preoccupazione per attivisti, siano liberati al più presto”

Roma, 20 maggio 2026 – “Seguiamo con forte preoccupazione il fermo da parte delle autorità israeliane degli attivisti della Flotilla diretta a Gaza, tra i quali ci sono anche diversi cittadini romani e persone residenti nella nostra città.

Siamo in costante contatto con la Farnesina per seguire gli sviluppi della situazione e chiediamo che siano garantite piena tutela, assistenza, condizioni di sicurezza e una rapida liberazione, nel rispetto del diritto internazionale e dei diritti fondamentali”.

Così in una nota il Sindaco di Roma,

Roberto Gualtieri.

Tensione diplomatica tra Italia e Israele dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla bloccati in acque internazionali e trasferiti in Israele, e le immagini diffuse dal ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. Il governo guidato da Benjamin Netanyahu difende il diritto di impedire l’ingresso degli attivisti nelle acque territoriali antistanti Gaza, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro “non in linea con i valori dello Stato di Israele”, mentre Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti.

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L’intervento del Quirinale

Commentando il video sugli attivisti della Flotilla trattenuti in Israele, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato di “trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele”.

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