Nel ricordo di Falcone, lo sport sfida le mafie:

doppio evento tra Monreale e Corleone

“Le mafie nello sport – Lo sport contro le mafie”

e a seguire

“Trofeo Sport e Legalità”

Triangolare di calcio tra Rete di magistrati “Sport e Legalità”, rappresentativa “Sport Arcidiocesi di Monreale” e società civile.

Monreale e Corleone, venerdì 22 maggio 2026

Domani, venerdì 22 maggio 2026, sarà una giornata all’insegna dell’impegno civile, della culura della legalità e dei valori dello sport, con un doppio appuntamento tra Monreale e Corleone organizzato dall’Arcidiocesi di Monreale, in collaborazione con la Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport, la Rete di Magistrati “Sport e Legalità” e la Sezione distrettuale di Palermo dell’Associazione Nazionale Magistrati.

L’iniziativa si colloca simbolicamente alla vigilia dell’anniversario della strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Un richiamo forte alla memoria e alla responsabilità collettiva, che rafforza il significato degli eventi in programma.

La mattina, dalle ore 10.30 alle 13.00, presso il Centro Maria Immacolata di Monreale (Strada Provinciale 89 – Poggio San Francesco), si terrà il convegno dal titolo “Le mafie nello sport – Lo sport contro le mafie”, un momento di approfondimento e confronto dedicato a uno dei temi più delicati e attuali del panorama sportivo e sociale.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Carlo Hamel, presidente Associazione Nazionale Magistrati (ANM) Palermo, e di Antonio Balsamo, presidente della Corte di Appello di Palermo. Seguiranno gli interventi introduttivi di S.E. mons. Gualtiero Isacchi, arcivescovo di Monreale, e di Lia Sava, procuratore generale di Palermo.

La relazione centrale sarà affidata a Bruno Brucoli, sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che approfondirà il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nello sport.

A seguire, la tavola rotonda “Lo sport contro le mafie” vedrà il confronto tra autorevoli protagonisti del mondo istituzionale e sportivo, tra cui

Sergio Sottani, procuratore generale di Perugia e presidente della Rete Sport e Legalità,

Beniamino Quintieri, presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, ed

Elena Pantaleo, pluricampionessa mondiale di kickboxing e già consigliera nazionale del CONI.

L’incontro sarà moderato da Daniele Pasquini, presidente della Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport.

«Quella del 22 maggio – dichiara S.E. mons. Gualtiero Isacchi, arcivescovo di Monreale – è una giornata importante per l’Arcidiocesi di Monreale, perché racconta una duplice volontà della nostra Chiesa locale: anzitutto il desiderio di abitare il mondo dello sport, affiancando tutti coloro che lo vivono come strumento educativo con la costituzione del nuovo Ufficio diocesano per la Pastorale dello Sport, e in secondo luogo ribadire che lo sport può essere uno strumento efficace di contrasto a ogni forma di illegalità e avamposto di resistenza alla mentalità mafiosa».

Nel pomeriggio, dalle ore 16.00 alle 19.00, l’iniziativa si sposterà al Campo Sportivo Comunale di Corleone (Contrada Santa Lucia), dove si terrà il “Trofeo Sport e Legalità”, un triangolare di calcio che vedrà scendere in campo la Rete di magistrati “Sport e Legalità”, la rappresentativa “Sport Arcidiocesi di Monreale” e una rappresentativa della società civile.

L’evento sportivo sarà preceduto dai saluti istituzionali di Giuseppe Tango, presidente nazionale ANM, Fabrizio Basei, coordinatore della Rete di Magistrati “Sport e Legalità”, e S.E. mons. Gualtiero Isacchi.

«Mettere insieme riflessione e pratica sportiva nella stessa giornata non è casuale: è una scelta precisa – sottolinea Daniele Pasquini, presidente della Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport -. Nel ricordo delle vittime di Capaci, lo sport diventa anche un linguaggio capace di rinnovare ogni giorno l’impegno per la legalità. È uno straordinario strumento educativo e un presidio civile: parlare di mafie nello sport significa accendere i riflettori su un fenomeno reale, ma anche ribadire con forza che esiste un’alternativa concreta fatta di regole, rispetto e responsabilità. Il campo, in questo senso, diventa il luogo simbolico dove questi valori prendono forma e si trasmettono soprattutto alle nuove generazioni».

Parole importanti anche quelle del coordinatore della Rete Magistrati “Sport e Legalità” Fabrizio Basei: «Lo sport abbatte le barriere, consente di sensibilizzare le giovani generazioni ai valori della legalità, rende possibile l’incontro e il dialogo tra istituzioni, magistratura e società civile, così divenendo anche strumento concreto di lotta alla mafia. Iniziative come queste testimoniano la vicinanza ai cittadini e la presenza dello Stato nella comunità, affinché si accenda un faro su ogni forma di illegalità nello sport».

La giornata rappresenta un’occasione concreta per ribadire il ruolo dello sport come strumento educativo e presidio di legalità, capace di contrastare ogni forma di illecito e promuovere valori positivi, soprattutto tra i più giovani. Attraverso il dialogo tra istituzioni e la forza simbolica del gioco di squadra, l’iniziativa intende lanciare un messaggio chiaro: lo sport può e deve essere un alleato nella costruzione di una società più giusta, libera da condizionamenti criminali.

Di seguito il programma delle giornata:

Convegno “Le mafie nello sport – Lo sport contro le mafie”

Monreale – Centro Maria Immacolata (Strada Prov.le 89, Poggio San Francesco) – Ore 10.30 – 13.00

Saluti istituzionali

• Carlo Hamel – presidente ANM Palermo

• Antonio Balsamo – presidente Corte di Appello di Palermo

Introduzione e interventi

• S.E. mons. Gualtiero Isacchi – arcivescovo di Monreale

• Lia Sava – procuratore generale Palermo

Relazione

• “Le mafie nello sport”

• Bruno Bruccoli – P.M. Direzione Distrettuale Antimafia, Procura di Palermo

Tavola rotonda – “Lo sport contro le mafie”

• Sergio Sottani – procuratore generale Perugia, presidente Rete Sport e Legalità

• Beniamino Quintieri – presidente Istituto per il Credito Sportivo e Culturale

• Padre Mauro Billetta – parroco Sant’Agnese V.M., Presidente Associazione Comunità di Danisinni ETS

• Elena Pantaleo – pluricampionessa mondiale di Kickboxing

Modera

• Daniele Pasquini – presidente Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport

Pomeriggio – Trofeo “Sport e Legalità” – Triangolare di calcio a 11

Campo Sportivo Comunale di Corleone (Contrada Santa Lucia) – Ore 16.00 – 19.00

Squadre partecipanti

• Rete di magistrati “Sport e Legalità”

• Rappresentativa “Sport Arcidiocesi di Monreale”

• Rappresentativa “Società civile”

Programma gare

• Ore 16.00 – Saluti iniziali

• Ore 16.15 – Magistrati vs Società civile

• Ore 17.00 – Sport Arcidiocesi vs Magistrati

• Ore 17.45 – Società civile vs Sport Arcidiocesi

• Ore 19.00 – Premiazioni

Conclusioni

• Giuseppe Tango – presidente Nazionale ANM

• Fabrizio Basei – coordinatore Rete Magistrati “Sport e Legalità”

• S.E. mons. Gualtiero Isacchi – arcivescovo di Monreale

Ufficio stampa Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport

Alessio Di Francesco