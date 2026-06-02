Costa Calabra nord occidentale registrato Terremoto di magnitudo Mw 6.1

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

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Terremoto di magnitudo Mw 6.1 del 02-06-2026 ore 00:12:35 (Italia) in zona: Costa Calabra nord occidentale (Cosenza)

Dati Evento

Sismicità e Pericolosità

Impatto

Localizzazioni e Magnitudo

Meccanismo di sorgente sismica

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Un terremoto di magnitudo Mw 6.1 è avvenuto nella zona: Costa Calabra nord occidentale (Cosenza), il

01-06-2026 22:12:35 (UTC) 9 ore, 55 minuti fa

02-06-2026 00:12:35 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 39.1550, 15.8210 ad una profondità di 250 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

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I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

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Comuni entro 20 km dall’epicentro

Nessun comune italiano entro 20 km dall’epicentro.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato

41 Km a W di Cosenza (67546 abitanti)

48 Km a W di Lamezia Terme (70714 abitanti)

72 Km a W di Catanzaro (90612 abitanti)

I dati e i risultati pubblicati su queste pagine dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sono distribuiti sotto licenza Creative Commons Attribution 4.0 International License. Tale attività ha beneficiato del contributo finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile.

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