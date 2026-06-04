Torna “La Lagunare”, un inno al cicloturismo

La seconda edizione (il 6 e 7 giugno) celebra il connubio tra mobilità lenta, territorio e socialità, per tutti

Tutto è pronto a Villa Sopracasa, di Terzo d’Aquileia, per la seconda edizione de “La Lagunare”, l’evento cicloturistico che trasforma la pedalata in un’esperienza consapevole e popolare. L’iniziativa organizzata da Pro Loco Terzo con il supporto di Ufficina, si conferma un appuntamento atteso (registrazioni già chiuse) per riscoprire il paesaggio della Bassa pianura friulana, dove la terra incontra l’acqua, la passione per la bicicletta e il buon cibo locale.

Un fine settimana tra sport, cultura e gastronomia

Il programma prenderà il via sabato 6 giugno, alle ore 17.00 con la LaguNEMO, una pedalata dedicata ai bambini dai 4 ai 10 anni (ancora alcuni posti disponibili). Seguiranno il laboratorio creativo “Misto Mare” e lo spettacolo teatrale divulgativo “Alice nel Paese delle Stoviglie”, curato dall’Istituto Oceanografico di Trieste. La serata sarà animata dai DJ Masank & Refosk e dalle eccellenze gastronomiche della chef Chiara Canzoneri.

Domenica 7 sarà il cuore sportivo dell’evento con la partenza dei due percorsi: La Lagunare (50 km), alle ore 8.30 e La Lagunaretta (22 km), alle ore 10.30.

Lungo il tragitto, i partecipanti troveranno ristori d’ eccezione a cura di realtà locali come Mamm, Ufficina (in collaborazione con Le Fucine Bistrot), Vini Brojli e l’Apecar pro Loco Terzo. La giornata si concluderà con il Pranzo Lagunare preparato dai cuochi della banda Mandamentale di Cervignano del Friuli e la musica di DJ Mike.

Il Manifesto e il Premio “La Lagunare 2026”

Più che una semplice pedalata, l’evento si fonda su un Manifesto in cinque punti che promuove la mobilità dolce come scelta di futuro, la tutela della biodiversità, la valorizzazione delle terre di bonifica, la centralità delle comunità locali e la socialità come stile di vita.

In coerenza con questi valori, il Premio “La Lagunare 2026” sarà conferito ai ricercatori dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – Ogs di Trieste, Simone Libralato e Diego Panzeri, con queste motivazioni: “per il loro impegno nell’ambito della tutela degli ecosistemi marini e lagunari e per la loro attività di divulgazione scientifica attenta alla comprensione delle complessità e adatta a un pubblico di ogni età ed estrazione socio-culturale”.

Arte e Visione

L’immagine di questa edizione è affidata all’artista Michele Nardon, il cui lavoro intreccia pittura, street art e tecniche incisorie per creare opere di arte grafica ormai diventate oggetto di collezione tra gli appassionati. I testi che accompagnano il manifesto descrittivo sono stati curati da Elisa Politti, studentessa in scienze e cultura del cibo.

Per iscrizioni laboratori bambini (WhatsApp): LaguNEMO: 347 5429501 – 339 19968741.

Per prenotarsi per il pranzo di domenica, aperto a tutti (anche a chi non ha pedalato): 346 3516436 – 327 3758424.

Il programma completo è disponibile su: https://lalagunare.wordpress.com.

Studio Giornalisti

Adriano Del Fabro