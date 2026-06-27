Emilia-Romagna: nuove sfide tecnogiche

Regione. Dal progetto pilota dell’Emilia-Romagna per la prima gestione cooperativa europea dei dati sanitari, all’applicazione delI’intelligenza artificiale nelle filiere produttive e nella vita delle persone. Il presidente della Regione, Michele de Pascale e la presidente di Art-ER, Francesca Bria dialogano sulle nuove sfide tecnologiche della regione nella terza puntata di ‘Mdp – il podcast del presidente de Pascale’

È la terza puntata della serie in cui il presidente approfondisce temi e politiche di attualità. Disponibile su Spreaker e Spotify

Bologna – “L’Emilia-Romagna guida l’innovazione tecnologica a livello europeo. E noi abbiamo il compito di spiegare alle cittadine e ai cittadini l’impatto concreto e il valore che questo ha nella vita di tutti i giorni”.

È con questa premessa che il presidente della Regione, Michele de Pascale e la presidente di Art-ER, Francesca Bria si confrontano nel terzo episodio di ‘MdP – Il podcast del presidente della Regione, Michele de Pascale’.

La puntata è un lungo dialogo in cui de Pascale e Bria si scambiano domande e risposte a partire dalle eccellenze infrastrutturali e umane che ‘abitano’ in Emilia-Romagna fino alle sfide che guidano la strategia europea dell’innovazione e gli investimenti per continuare a guidare la transizione tecnologica. Dalle potenze di supercalcolo del Dama Tecnopolo di Bologna, ai centri universitari e di ricerca vere eccellenze a livello mondiale. Poi, ovviamente, l’intelligenza artificiale: dalla strategia Emilia-Romagna Apply IA, a come gli algoritmi entrano nelle filiere produttive e nella quotidianità delle persone. Con un approccio europeo al digitale, diverso da quello americano e cinese, che combina sostenibilità, competitività, diritti e autonomia strategica.

La nuova puntata del podcast è online da oggi su Spreaker e Spotify e sul portale della Regione. Sarà diffusa inoltre sui profili social della Regione in collaborazione con Art-ER.

Al centro dell’episodio anche l’ambiziosa sfida per la sanità dell’Emilia-Romagna, con il progetto pilota, annunciato da Bria, della prima cooperativa sanitaria dei dati d’Europa entro il 2027. Si basa su una governance dei dati condivisa e democratica, che abbia al centro la fiducia con le cittadine e cittadini che li conferiscono e generi valore migliorando i servizi. Un progetto per rendere la sanità pubblica più accessibile ed efficiente e che si sperimenta in Emilia-Romagna, in risposta a ciò che l’Europa sta cercando. Per poi diventare patrimonio comune a tutti coloro che vorranno applicarlo.

Francesca Bria

Presidente di ART-ER e membro del Board European Innovation Council Francesca Bria è un’economista dell’innovazione che lavora all’intersezione tra tecnologia, geopolitica, economia e società. È Professoressa Onoraria presso l’Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP) dell’University College London (UCL) e Senior Fellow presso la Stiftung Mercator di Berlino, dove guida l’iniziativa EuroStack dedicata alla sovranità digitale dell’Europa.

Mdp – Il podcast

MdP è un podcast prodotto e realizzato dall’Agenzia di informazione e comunicazione della Regione Emilia-Romagna. La terza puntata è disponibile online su Spreaker, Spotify e sul portale della Regione.

Elisa Ravaglia