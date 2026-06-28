“Il femminicidio esiste e non ci piace!”: Lovers day, la moda in piazza Boccaccio con Nathaly Caldonazzo

Incontro di sensibilizzazione sulla violenza sulle donne con Fare X Bene e donazione di parrucche per le pazienti oncologiche dell’associazione Insieme Per

Chi ama le donne dice no alla violenza e anche a chi vuole sminuire una sensibilità faticosamente acquisita negli anni, negando l’esistenza del femminicidio. Da questa convinzione nasce Lovers Day, una manifestazione, aperta al pubblico, ideata da operatori della bellezza e del benessere femminile che hanno sede attorno ai Quattro canti di Piazza Boccaccio, a Palermo. L’appuntamento è per martedì 30 giugno alle ore 20,00 con una sfilata di moda che pone l’accento sulla donna e sulla tutela della sua salute. L’evento è promosso dagli imprenditori Floriana Giordano, Giuseppe Palmeri e Marco Ferdico. Presente l’assessore alle Attività Produttive, Giuliano Forzinetti. Il momento moda è curato da Rosi De Simone Eventi con la partecipazione di Nathaly Caldonazzo nella veste di testimonial. Musica di Mauriziotto dj. Presenta la giornalista Nadia La Malfa.

Il momento moda di Lovers Day

La protesta gioiosa di Lovers Day vedrà una sfilata di modelle professioniste, donne comuni, tra cui due pazienti oncologiche, dei capi di Leone Style di Floriana Giordano e Maurizio Prisinzano, la moda uomo della Sartoria Italiano di Claudio Italiano, le montature dell’Angolo Ottico di Sergio Mineo e Gianluca Greco e le acconciature di Hairstudios Palermo di Giuseppe Palmeri e Marco Ferdico. Trucco di Deborah Ferdico e backstage a cura di Vivia Cascio. Allestimento floreale di Alessandro Lo Verso, decorazioni di Suite Store di Marina La Barbera, food and beverage di Parà e Zuzù di via Petrarca. Service Ital Rent di Luciano Muratore. Main sponsor Gruppo Riolo con Opel Riolo Automobili.

I temi sociali di Lovers Day

L’evento si aprirà con una rappresentazione di danza del primo femmicidio della storia siciliana, quello della Baronessa di Carini, uccisa dal padre e dal marito per un presunto tradimento. Per parlare di violenza di genere ci saranno l’avvocato Fausta Catalano e la psicologa Giovanna Schittino di Fare X Bene ets, associazione fondata dallo stilista Elio Fiorucci e presieduta da Giusy Laganà, impegnata nella difesa di genere e contro il bullismo. Durante l’incontro si collegherà anche Valentina Pitzalis, sopravvissuta e testimonial di Fare X Bene. L’evento sarà anche l’occasione di sensibilizzazione sulla prevenzione dal tumore e la donazione di due parrucche realizzate da Hairstudios Palermo per delle pazienti in chemioterapia dell’associazione Insieme Per, con la presidente Clotilde Guarnaccia e Adriana Cordova, specializzata in chirurgia ricostruttiva. Lovers Day ha ricevuto il patrocinio dell’Ordine degli Architetti della provincia di Palermo e del Comitato pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Palermo.

L’ufficio stampa

Milvia Averna

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