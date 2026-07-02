Cerimonia per il 30° anniversario dell’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto, a Palazzo Sant’Andrea, alla cerimonia in occasione del trentesimo anniversario dell’inaugurazione dell’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica.

Nel corso della cerimonia sono intervenuti il Segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, la Sovrintendente dell’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica, Marina Giannetto, il Rettore dell’Università LUMSA, Francesco Bonini, i professori Umberto Gentiloni e Luciano Zani, il Direttore dell’Archivio storico del Senato della Repubblica, Giampiero Buonomo, il Direttore generale della Direzione generale Digitalizzazione e Comunicazione del Ministero della Cultura, Andrea De Pasquale, il Direttore dell’Archivio storico della Camera dei deputati, Paolo Massa, e la Presidente dell’Associazione delle istituzioni di cultura italiane, Flavia Piccoli Nardelli.

Era presente il Presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso.

Roma, 02/07/2026 (II mandato)