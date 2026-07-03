Funtanazza Bene Comune rende pubblici gli esiti di un monitoraggio civico svolto in occasione del 42° anniversario dell’istituzione della Riserva Naturale Bosco d’Alcamo.

Il sopralluogo ha riguardato gli interventi finanziati con 380mila euro di fondi pubblici destinati alla tutela e alla valorizzazione della Riserva sul Monte Bonifato. Le verifiche sul campo hanno evidenziato una serie di criticità che, per numero e rilevanza, riteniamo meritino un approfondimento da parte delle istituzioni competenti.

Con il comunicato chiediamo che venga fatta piena chiarezza sullo stato delle opere e invitiamo Comune, Libero Consorzio Comunale di Trapani e Regione Siciliana ad avviare un percorso di confronto con la cittadinanza attiva, partecipando all’assemblea pubblica del 25 luglio dedicata al futuro del Monte Bonifato e della Funtanazza come bene comune.