Il cavallo Diodoro e il fantino Tittia portano il Drappellone di Ismaele Nones in via del Casato

Palio 3 luglio 2026, vince l’Aquila

E’ la Nobile Contrada dell’Aquila a vincere il Palio del 2 luglio 2026, che si è corso oggi, venerdì 3 luglio, dopo il rinvio per maltempo, con il cavallo Diodoro e il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia. Il Drappellone di Ismaele Nones, dedicato alla Madonna di Provenzano e intitolato all’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, va dunque nel rione di via del Casato. La Carriera si è svolta con l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà alle ore 19.30. Dopo l’ingresso fra i canapi e la rincorsa dell’Onda, l’Aquila ha preso subito il comando, approdando in testa alla prima curva di San Martino e conducendo la corsa fino alla fine. Dietro l’accoppiata formata da Tittia e Diodoro, è stata soprattutto la Civetta a provare ad accorciare le distanze fino all’ultimo giro, ma l’Aquila ha raggiunto il bandierino concludendo in trionfo.

Questo l’ordine ai canapi per la mossa agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti:

POSTO AI CANAPI

CONTRADA

FANTINO

CAVALLO

1

Oca

Sebastiano Murtas detto Grandine

Benitos

2

Bruco

Dino Pes detto Velluto

Donrodrigo

3

Leocorno

Andrea Sanna detto Virgola

Volpino

4

Torre

Enrico Bruschelli detto Bellocchio

Entu de P. Ulpu

5

Civetta

Giuseppe Zedde detto Gingillo

Viso d’Angelo

6

Drago

Diego Minucci detto Fastidio

Eberardo

7

Aquila

Giovanni Atzeni detto Tittia

Diodoro

8

Giraffa

Federico Guglielmi detto Tamuré

Diosu de Campeda

9

Valdimontone

Salvatore Nieddu detto Lesto

Canarinu

Rincorsa

Onda

Carlo Sanna detto Brigante

Anda e Bola

Il popolo dell’Aquila, dopo la corsa, si è recato in trionfo con cavallo e fantino presso la Collegiata di Santa Maria in Provenzano per rendere omaggio alla Madonna di Provenzano. L’ultima vittoria dell’Aquila era del 3 luglio 1992, con il fantino Andrea Degortes detto Aceto e il cavallo Galleggiante.

Il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia, nato a Nagold (Germania) il 13 aprile 1985, è alla sua dodicesima vittoria (su un totale di quarantadue Carriere corse) dopo quella del 3 luglio 2025 nell’Oca, sempre con il cavallo Diodoro. Il cavallo Diodoro, castrone baio di sette anni, è alla sua seconda vittoria su tre Palii corsi. Capitano della Aquila è Duccio Carapelli; Fiduciari sono Tommaso Mandriani, Dario Caro e Pierluigi Vannini. Priore è Gabriele Fattorini, Barbaresco Leonardo Bianciardi.

Il fantino del Drago, Diego Minucci, è stato trasportato al pronto soccorso del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena in codice minore. Il cavallo Entu de Petra Ulpu, tempestivamente soccorso con l’ambulanza veterinaria predisposta dal Comune di Siena, è stato trasportato presso la clinica veterinaria del Ceppo (in località Monteresi) per accertamenti. Gli altri cavalli sono tutti regolarmente rientrati nelle rispettive stalle.