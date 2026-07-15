Ufficio Associato Comunicazione

Unione Comuni Valdichiana Senese – Comune di Cetona – Comune di Pienza – Comune di San Casciano dei Bagni – Comune di Sarteano

Comune di San Casciano dei Bagni, 15 luglio 2026

Comune di Sarteano e Fi.Se.S. insieme a sostegno delle imprese: in arrivo finanziamenti agevolati con contributi comunali sugli interessi

La convenzione con Fi.Se.S. – Finanziaria Senese di Sviluppo consentirà alle imprese di accedere a finanziamenti agevolati, mentre il Comune di Sarteano sosterrà gli investimenti abbattendo fino a un punto percentuale gli interessi sui prestiti.

Il Comune di Sarteano rafforza il proprio sostegno al tessuto economico locale con una nuova misura destinata alle piccole e medie imprese. È infatti stato pubblicato sul sito del comune l’avviso che consentirà alle attività del territorio di accedere a finanziamenti agevolati, beneficiando anche di un contributo comunale per ridurre il costo degli interessi.

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di favorire gli investimenti delle imprese e accompagnarne la crescita, sostenendo sia le esigenze di liquidità sia i programmi di sviluppo e riqualificazione delle attività economiche.

Per rendere possibile questo intervento, il Comune ha promosso una manifestazione di interesse finalizzata a individuare un partner finanziario. Al termine della procedura è stata sottoscritta una convenzione con Fi.Se.S. – Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.A., intermediario finanziario che erogherà i finanziamenti agevolati alle imprese in possesso dei requisiti previsti, mentre il Comune contribuirà direttamente all’abbattimento dei tassi di interesse con risorse del proprio bilancio.

Possono accedere alla misura le piccole e medie imprese operanti nei settori del commercio, del turismo, dell’artigianato e dei servizi, con sede operativa o unità locale nel territorio comunale.

I finanziamenti, di importo compreso tra 10.000 e 100.000 euro, potranno essere richiesti per sostenere esigenze di liquidità oppure per realizzare investimenti come opere di ristrutturazione, rinnovo di vetrine e insegne, acquisto di macchinari e arredi o interventi di efficientamento energetico.

L’intervento del Comune consentirà di abbattere il tasso di interesse di un punto percentuale per le attività situate all’interno del centro storico e di mezzo punto percentuale per quelle ubicate nel resto del territorio comunale, con una particolare attenzione alle imprese che scelgono di investire e valorizzare il cuore della città.

I contributi saranno concessi fino a esaurimento delle risorse disponibili, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

“Adesso più che mai è il momento di investire sulle piccole cittadine come Sarteano – dichiara il Sindaco Francesco Landi – “Sono tante le giovani coppie, provenienti dalle città ma anche dall’estero, che stanno scegliendo Sarteano come luogo di vita e di lavoro, anche grazie ai cambiamenti introdotti dalla pandemia e alla diffusione dello smart working. In questa fase il mondo del commercio, della ricettività e della ristorazione ha bisogno di investire per ampliare l’offerta, migliorare la qualità dei servizi e rispondere a una domanda nuova, alimentata anche dalle strutture ricettive di alto livello che negli ultimi anni sono nate e si sono sviluppate sul territorio. Per questo, come Amministrazione, in accordo con Confesercenti e con il Centro Commerciale Naturale, abbiamo deciso di stipulare una convenzione con Fi.Se.S. – Finanziaria Senese di Sviluppo, che mette a disposizione prestiti agevolati per le imprese che intendono investire. A questo si aggiunge il contributo del Comune, che abbatterà ulteriormente i tassi di interesse con risorse del bilancio comunale, riservando un’attenzione particolare a chi sceglie di aprire, riqualificare o ammodernare un’attività all’interno delle mura del centro storico e in piazza XXIV Giugno”.

L’avviso pubblico con tutte le modalità di accesso ai finanziamenti e ai contributi sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito istituzionale del Comune.

(cc)