Territorio. Taglio del nastro alla Rocchetta Mattei per la conclusione del restauro nell’ambito del progetto “Campolo, l’arte fa Scola” del comune di Grizzana Morandi (Bo). Il presidente de Pascale e l’assessora Allegni: “Una rigenerazione che mette al centro cultura, paesaggio e comunità per restituire nuove prospettive di sviluppo sostenibile ai borghi del nostro Appennino”

Illustrati gli interventi conclusivi del progetto Pnrr. Presenti anche il presidente dell’Assemblea legislativa regionale Fabbri, il sindaco di Grizzana Morandi Rubini, il vicepresidente della Fondazione Carisbo Servadei e la soprintendente Tomba. L’ala nuova dello storico edificio sarà aperta al pubblico in autunno. Altre foto saranno inviate dopo l’inaugurazione

Bologna – È dalla Rocchetta Mattei, il monumento che per primo ha segnato il ritorno a una nuova vita per questo tratto dell’Appennino bolognese, che prende avvio il racconto di una rinascita più ampia.

Simbolo riconosciuto del territorio e vedetta naturale sulle vallate circostanti, la Rocchetta, nel comune di Grizzana Morandi (Bo), è il luogo in cui si è celebrata la conclusione del progetto finanziato con 20 milioni di euro dal Pnrr “Da Campolo l’Arte fa Scola”, il più importante intervento di rigenerazione territoriale realizzato negli ultimi anni *nell’Appennino emiliano-romagnolo.

Protagonista, già da molto tempo, di un lungo percorso di recupero curato dalla Fondazione Carisbo che l’ha restituita al suo splendore, oggi l’ex residenza del Conte Mattei è uno dei luoghi più visitati della regione ed è stata nuovamente interessata dagli interventi di restauro all’interno del progetto “Da Campolo l’arte fa Scola”.

Sono stati restaurati il giardino storico, l’ala arabo-moresca e numerosi ambienti monumentali, simbolo di un percorso che ha avuto protagonista Campolo, il piccolo borgo del comune di Grizzana Morandi che rappresenta il cuore del progetto Pnrr: il rifacimento del complesso monumentale si collega, infatti, al recupero della rete che unisce Campolo, La Scola, il Palagio, la Casa Museo Giorgio Morandi, dando vita ad un ecosistema culturale capace di mettere in relazione patrimonio, creatività, formazione, turismo e servizi.

La presentazione del complesso intervento di restauro si è svolta oggi pomeriggio con il presidente della Regione Michele de Pascale, l’assessora regionale alla Cultura Gessica Allegni, il presidente dell’Assemblea legislativa Maurizio Fabbri, il sindaco di Grizzana Morandi Franco Rubini, il vicepresidente della Fondazione Carisbo Renzo Servadei, la dirigente del Settore Patrimonio culturale della Regione Cristina Ambrosini e la soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Città metropolitana di Bologna Francesca Tomba.

“Ripartire dalla Rocchetta Mattei per raccontare la conclusione di questo progetto, bellissimo, impegnativo e sfidante, significa riconoscere il valore di un luogo che è diventato l’attrattiva porta d’accesso di un percorso molto più ampio- affermano de Pascale e Allegni-. La Rocchetta Mattei è il simbolo di ciò che significa rigenerare un territorio: un luogo straordinario che, dopo essere tornato a vivere grazie all’illuminato recupero della Fondazione Carisbo, oggi si rinnova ulteriormente e viene restituito alla comunità in tutta la sua meraviglia”.

“La storia di rigenerazione della Rocchetta Mattei che oggi si unisce alla rigenerazione di un intero territorio- aggiungono presidente e assessora- dimostra che la cultura può essere una vera politica di sviluppo: non solo tutela e valorizzazione dei beni, ma strumento per generare comunità, attrarre nuove competenze e restituire prospettive ai borghi dell’Appennino creando nuove opportunità di vita, lavoro, formazione, impresa. È una visione che mette al centro le persone e le comunità, offrendo ai nostri borghi gli strumenti per contrastare lo spopolamento e costruire nuove prospettive di sviluppo sostenibile”.

“In questi anni la Rocchetta Mattei è passata da immobile degradato a gioiello architettonico, visitato ogni anno da migliaia di visitatori- aggiunge Fabbri-. Il merito è prima di tutto della Fondazione Carisbo che ne ha riconsegnato una larga parte ai cittadini nel 2015, poi di Comune di Grizzana Morandi e Unione dell’Appennino bolognese che l’hanno valorizzata con visite e appuntamenti culturali. Oggi si chiude un cerchio perché grazie al Pnrr e al lavoro congiunto di Ministero, Regione, Unione e Comune già dal prossimo autunno si renderanno disponibili sale che non erano ancora state restaurate. Ma la Rocchetta Mattei è un luogo vivo: l’immobile adiacente del Compendio del Palagio viene restituito alla collettività come futura Casa delle Arti che sarà popolata da musicisti, fotografi, pittori. Insieme ai lavori fatti a Campolo e la Scola questo intervento rappresenta un modello di valorizzazione del patrimonio naturalistico e turistico dell’Appennino bolognese”.

Il restauro della Rocchetta Mattei è stato uno degli interventi simbolo dell’intero progetto “Da Campolo l’Arte fa Scola”. Da maggio 2025 il cantiere è diventato anche un laboratorio didattico *grazie alla collaborazione con l’Università di Bologna, trasformando il recupero del monumento in un’esperienza di formazione per le future professioni della conservazione. L’ala nuova della Rocchetta sarà aperta al pubblico in autunno, con nuove modalità di apertura che prevedono un consistente aumento delle visite guidate.

Il progetto

“Da Campolo l’Arte fa Scola” è stato selezionato nel 2023 dalla Regione Emilia-Romagna come progetto pilota nell’ambito della misura Attrattività dei Borghi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziata dall’Unione europea – NextGenerationEU e con il Ministero della Cultura come Amministrazione titolare.

L’investimento complessivo ammonta a quasi 21,5 milioni di euro: 20 milioni di fondi Pnnr, 1 milione del Fondo Opere Indifferibili e 420 mila euro di risorse Gse Conto Termico, con più di 250 mila euro di contributi destinati alle attività del territorio.

Attuato dal Comune di Grizzana Morandi con il supporto della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura, il progetto ha messo in rete alcuni dei luoghi più rappresentativi dell’Appennino bolognese: Campolo, La Scola, il Palagio, la Rocchetta Mattei e la Casa Museo Giorgio Morandi.

In quattro anni sono stati realizzati 32 macro-interventi. Accanto al recupero del patrimonio storico e degli spazi pubblici sono nate nuove opportunità permanenti, confermando la vocazione del progetto a coniugare tutela del patrimonio, innovazione e sviluppo del territorio: la Casa delle Arti e la Scuola della Pietra e del Costruito Storico dell’Appennino. Ancora, è stato effettuato il recupero di 23 alloggi destinati alla residenzialità temporanea e all’ospitalità diffusa, oltre a nuovi spazi per attività economiche e servizi di prossimità e la nascita della cooperativa di comunità Palens.

Oggi, con la restituzione della nuova ala restaurata, nel Giardino storico della Rocchetta è stato inaugurato ‘Spaesaggi Festival’, con la performance di Instabili Vaganti e il concerto Camerock di Riccardo Tesi e Paolo Zampini.

Fino al 19 luglio a Campolo, cittadini, operatori e visitatori potranno condividere i risultati del progetto “Da Campolo l’arte fa Scola” attraverso visite guidate ai cantieri, incontri istituzionali, laboratori, spettacoli e momenti di confronto che racconteranno come un territorio a rischio di spopolamento abbia accolto la sfida di immaginare un nuovo futuro.

Rita Costi