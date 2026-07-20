Unione dei Comuni della Valdichiana Senese 20 luglio 2026

Welfare Culturale in Valdichiana Senese: il progetto FSE+ tra le eccellenze italiane della rigenerazione culturale

L’Unione dei Comuni è stata invitata dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali a presentare il proprio progetto FSE+”Welfare Culturale in Valdichiana” come buona pratica in un ciclo di incontri in programma il 22 luglio a Palermo. Un riconoscimento che porta la Valdichiana Senese tra le esperienze italiane più innovative nel rapporto tra cultura e comunità.

Il progetto FSE+ di Welfare Culturale in Valdichiana compie un nuovo, importante passo nel proprio percorso di crescita: il progetto infatti, promosso dall’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, è stato individuato dal Ministero della Cultura come buona pratica tra i progetti locali di rigenerazione a base culturale, al pari di realtà ben più grandi, come Torino, Modena e Udine.

La Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali di Palermo, fondazione partecipata dal Ministero della Cultura, ha infatti invitato l’Unione dei Comuni, attraverso il proprio dirigente, Giuseppe Stasi, a intervenire come speaker al ciclo di incontri dedicato a tali progetti, in programma il prossimo 22 luglio a Palermo nell’ambito del Programma Nazionale Cultura FESR 2021-2027.

Non si tratta di una semplice partecipazione a un convegno, ma del riconoscimento del valore di un progetto che, in pochi mesi, è riuscito a distinguersi nel panorama nazionale. Tra esperienze provenienti da tutta Italia, anche la Valdichiana Senese è stata individuata come realtà capace di offrire un contributo concreto al dibattito sulle nuove politiche culturali, dimostrando come la cultura possa diventare uno strumento di inclusione, educazione, benessere e sviluppo delle comunità.

Un risultato che assume un significato ancora più forte se si considerano le dimensioni del territorio. La Valdichiana Senese rappresenta infatti una delle realtà più piccole coinvolte in questo percorso nazionale, ma proprio questa caratteristica rende il riconoscimento ancora più significativo: dimostra che l’innovazione culturale e sociale non nasce necessariamente nelle grandi città, ma può svilupparsi anche nei territori interni quando esistono e coesistono una visione condivisa e la capacità di trasformare la cultura in una politica pubblica strutturale.

Il progetto di Welfare Culturale, finanziato dal Programma Regionale FSE+ 2021-2027 della Regione Toscana, è già stato capace di costruire un sistema che coinvolge scuole, musei, compagnie teatrali, musicisti, archeologi, operatori culturali, associazioni e amministrazioni pubbliche, portando migliaia di bambini, ragazzi e cittadini a vivere la cultura come esperienza quotidiana e accessibile.

L’appuntamento di Palermo rappresenterà così un’importante occasione per condividere il modello sviluppato in Valdichiana Senese con amministratori e professionisti provenienti da tutta Italia, ma anche una motivazione per continuare a crescere e investire in questa possibilità. Perché il riconoscimento nazionale non è un traguardo, ma la conferma che la strada intrapresa è quella giusta: investire sulla cultura come infrastruttura permanente di welfare, capace di generare benessere, partecipazione e nuove opportunità per il territorio.