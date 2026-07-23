Giovani. A Spettine (Pc) il secondo Youz Camp: al lavoro gli AmbassadorZ per trasformare le proposte delle nuove generazioni in azioni concrete. Paglia: “Non una consultazione, ma uno strumento di co-progettazione che vogliamo portare avanti insieme”

Due giorni di confronto nell’Appennino piacentino per elaborare le oltre 150 proposte raccolte durante la quinta edizione di Youz: oltre mille le ragazze e i ragazzi coinvolti. A ottobre il percorso approderà al Festival giovani generazioni di Rimini, quindi la presentazione alla Giunta regionale in vista della programmazione delle politiche giovanili 2028-2030

Bologna – Dalla partecipazione all’azione. Si è concluso a Spettine, nell’Appennino piacentino, il secondo Youz Camp, la residenza estiva degli AmbassadorZ del Forum Giovani della Regione Emilia-Romagna. Per due giorni ragazze e ragazzi provenienti da tutta la regione hanno lavorato insieme per trasformare le proposte emerse durante il Forum in un documento organico che sarà presentato alla Giunta regionale e contribuirà a definire le future politiche dedicate alle nuove generazioni.

L’edizione 2026 del Forum ha coinvolto oltre mille ragazze e ragazzi tra i 15 e i 35 anni in tutta l’Emilia-Romagna, con 24 tappe territoriali, raccogliendo idee e proposte sui temi ritenuti prioritari dalle nuove generazioni: mobilità, spazi di aggregazione, lavoro e transizione scuola-lavoro, benessere e salute mentale, educazione, casa e autonomia abitativa, informazione e rapporto con le istituzioni. Un patrimonio di contributi che entra ora nella fase di elaborazione istituzionale.

“Uno strumento che conferma una nostra scelta precisa: non costruire politiche per i giovani, ma insieme ai giovani- afferma l’assessore regionale alle Politiche giovanili, Giovanni Paglia-. Le idee e le proposte emerse sono un patrimonio prezioso per rendere l’Emilia-Romagna sempre più attrattiva, inclusiva e capace di offrire opportunità alle nuove generazioni. Il lavoro svolto a Spettine conferma che Youz non è una semplice consultazione, ma può diventare una concreta piattaforma di co-progettazione delle politiche pubbliche. Il nostro impegno sarà massimo per trasformare questo confronto in azioni concrete”.

Ospitati alla base scout di Spettine, gli AmbassadorZ hanno partecipato a laboratori, momenti di formazione e attività di progettazione condivisa. Al centro del lavoro anche la preparazione delle attività al Festival giovani generazioni, in programma a Rimini dal 7 al 9 ottobre, dove gli AmbassadorZ guideranno laboratori con le scuole secondarie e presenteranno alla Giunta regionale e al Presidente gli esiti del percorso partecipativo. Le proposte confluiranno quindi nella programmazione delle politiche giovanili regionali 2028-2030, con l’obiettivo di tradursi in interventi concreti, misurabili e condivisi per il futuro delle ragazze e dei ragazzi emiliano-romagnoli.

Il tavolo politico regionale con l’assessore Paglia sulle politiche giovanili

Il Camp si è concluso con la riunione della cabina di regia regionale sulle politiche giovanili, presieduta dall’assessore regionale Giovanni Paglia, con la partecipazione, in presenza e da remoto, di 14 assessori e rappresentanti di Comuni e Unioni dell’Emilia-Romagna.

Sono stati condivisi gli esiti del percorso Youz 5 e le principali linee di intervento su cui la Regione è già al lavoro: dal rafforzamento dei servizi psicologici alla mobilità, dall’introduzione della figura dell’esperto giovani nei Centri per l’impiego alla rigenerazione e innovazione degli spazi dedicati ai giovani. Avviato anche il confronto sulla prossima edizione, Youz 6, che prenderà il via nel 2027 in sinergia con Parma Capitale europea dei giovani.

Olga Cavina