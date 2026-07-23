GLI AUGURI DEL SINDACO GUALTIERI AL PRESIDENTE MATTARELLA

Roma, 23 luglio 2026 – “Desidero rivolgere al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i più sinceri auguri di buon compleanno a nome della città di Roma e dell’Amministrazione capitolina. Il servizio che continua a rendere al Paese con equilibrio, autorevolezza e profondo senso delle istituzioni rappresenta un punto di riferimento per tutti gli italiani e un esempio di dedizione al bene comune. In questi anni il Presidente ha accompagnato il cammino della Repubblica con saggezza, sobrietà e spirito di unità, incarnando al più alto livello i valori della nostra Costituzione. Roma, Capitale della Repubblica, lo saluta con affetto, gratitudine e profonda stima”. Così il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.