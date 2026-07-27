Screening oncologici: Asp Palermo e Federfarma Palermo

lanciano campagna promozionale presso le farmacie e su giornali, Tv e web

Testimonial Maria Grazia Cucinotta, Ernesto Maria Ponte e Sasà Salvaggio

Domani conferenza stampa in Federfarma Palermo

Appuntamento alle ore 10,30 in via Libertà, 97

Palermo, 27 luglio 2026 – Nonostante le campagne di screening gratuiti di prevenzione dei tumori della mammella, del collo dell’utero e del colon-retto raggiungano a tappeto tutti i soggetti che vi rientrano, l’adesione dei cittadini non è ancora tale da toccare obiettivi soddisfacenti.

Asp Palermo e Federfarma Palermo, quindi, hanno deciso di unire le forze per amplificare i risultati della prevenzione e lanciano insieme un programma di informazione e sensibilizzazione della popolazione sull’importanza di una diagnosi precoce che è possibile attraverso l’adesione a questi tre screening offerti dal Servizio sanitario nazionale.

L’inedita sinergia si articolerà attraverso la presenza di una task force dell’Asp presso la rete delle 395 farmacie attive in città e provincia, e la realizzazione di una campagna promozionale su giornali, tv e web.

Con grande sensibilità hanno accettato di esserne testimonial tre volti noti e molto amati dal pubblico: Maria Grazia Cucinotta, madrina e testimonial di Komen Italia e della “Race for the Cure”, da anni impegnata nella promozione della prevenzione del tumore della mammella anche attraverso la propria esperienza familiare, vissuta accanto alla madre e alla sorella, entrambe salvate grazie a una diagnosi precoce; Ernesto Maria Ponte, da sempre vicino alle campagne dedicate alla salute, che dopo la recente esperienza personale legata a un grave episodio di diverticolite ha portato in scena lo spettacolo “Diverticoli”, trasformando il racconto della malattia in un’occasione per riflettere, anche con ironia, sull’importanza della prevenzione; e Sasà Salvaggio, protagonista di numerose iniziative sociali e di sensibilizzazione, che ha scelto di mettere la propria popolarità al servizio di un messaggio di grande valore civile.

L’iniziativa sarà presentata domani, martedì 28 luglio, alle ore 10,30, presso la sede di Federfarma Palermo-Utifarma, in via Libertà, 97, in una conferenza stampa nel corso della quale sarà sottoscritto fra Asp Palermo e Federfarma Palermo un apposito protocollo d’intesa sul sostegno agli screening oncologici.

Saranno presenti Giacomo Scalzo, dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale della Salute; Alberto Firenze, direttore generale dell’Asp Palermo; Roberto Tobia, presidente di Federfarma Palermo; Ernesto Maria Ponte, Sasà Salvaggio e, con un contributo video, Maria Grazia Cucinotta.