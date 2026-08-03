Calici di Stelle 2026 al Santa Maria della Scala

Al Santa Maria della Scala la notte di San Lorenzo tra degustazioni e visite teatralizzate Lunedì 10 agosto apertura serale straordinaria nell’ambito di Calici di Stelle 2026 con “Cal-vino. Il cielo secondo il signor Palomar” Siena, 3 agosto 2026 – Una notte d’estate, il museo aperto fino a mezzanotte, il cielo di San Lorenzo come orizzonte simbolico e lo sguardo sottile, curioso, meditativo di un personaggio capace di trasformare l’osservazione in pensiero e il dettaglio in rivelazione. È da questa atmosfera che prende forma Calici di Stelle 2026, in programma lunedì 10 agosto al Santa Maria della Scala di Siena, che per l’occasione propone “Cal-vino. Il cielo secondo il signor Palomar”, un’apertura serale straordinaria pensata come esperienza di visita originale e coinvolgente, tra parola teatrale, percorso museale e degustazione. Dalle 21.00 alle 24.00, con ultimo ingresso alle 23.15, il complesso museale accoglierà il pubblico in un percorso speciale costruito attorno alla figura del signor Palomar, tra i personaggi più intensi e riconoscibili dell’universo letterario di Italo Calvino, autore legato in modo profondo a Siena e al Santa Maria della Scala, luogo che custodisce anche l’ultima traccia della sua vicenda umana. Osservatore rigoroso e insieme inquieto, Palomar attraversa il mondo cercando un ordine possibile nelle cose, nel paesaggio, nei fenomeni naturali, nel rapporto tra l’uomo e ciò che lo circonda. Una presenza ideale, dunque, per accompagnare il visitatore nella notte di San Lorenzo, quando lo sguardo si alza verso il cielo e si fa insieme contemplazione e domanda. Le sue riflessioni prenderanno voce nelle visite teatralizzate in programma alle 21.15, 22.00 e 22.45, affidate alle interpretazioni di Martina Guideri e Rita Ceccarelli, Francesco Baldi e Margherita Fusi. Ogni turno sarà riservato a un massimo di 25 partecipanti, per mantenere intatto il carattere raccolto e immersivo dell’esperienza. La prenotazione è obbligatoria all’indirizzo segreteria@santamariadellascala.com. Nel corso della serata sarà inoltre possibile degustare alcune eccellenze vitivinicole del territorio, grazie alla partecipazione di Fattoria Carpineta Fontalpino di Montaperti, Tenuta San Vincenti di Gaiole in Chianti, Capanna di Cencioni a Montalcino e Azienda Agricola Abbadia Ardenga di Torrenieri. Un’occasione che arricchisce la proposta culturale del museo attraverso un dialogo concreto con il paesaggio produttivo senese e con una delle sue espressioni più identitarie. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala in collaborazione con l’Unione Provinciale degli Agricoltori di Siena e si inserisce nel programma di Calici di Stelle 2026 che nella notte di San Lorenzo rinnova il legame tra territorio, cultura, convivialità e vino. Il biglietto di ingresso è di 5 euro. Accesso gratuito per i bambini sotto gli 11 anni, per le persone con disabilità e per i loro accompagnatori.

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