Teatro: Bruscello Montepulciano, Lisistrata per l’edizione 85Teatro: Bruscello Montepulciano, Lisistrata per l’edizione 85

Teatro: Bruscello Montepulciano, Lisistrata per l’edizione 85

La Storica Compagnia Popolare del Bruscello Poliziano festeggia l’edizione 2024 con il rifacimento di una commedia classica. L’appuntamento è dall’11 al 15 agosto in Piazza Grande. Il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli: “Identità, partecipazione, tradizione popolare, condivisione e capacità di coinvolgimento”; Elena Rosignoli: “Storia, cultura e tradizione popolare”

di Benedetta Bernocchi, 25 giugno 2024

Firenze – La Storica Compagnia Popolare del Bruscello Poliziano presenterà l’edizione numero 85 attraverso l’adattamento di una delle più famose commedie greche, la “Lisistrata”, proposta in forma di Bruscello al pubblico di Piazza Grande nei giorni di Ferragosto a Montepulciano.

Il Bruscello 2024 propone la storia di Lisistrata, donna audace e carismatica che, di fronte alle innumerevoli e continue guerre in cui cadeva costantemente la Grecia, decide di ribellarsi unendo tutte le donne greche sotto un unico giuramento: il famoso “sciopero del sesso” a oltranza delle mogli, fin quando gli uomini non avessero deciso di dichiarare la pace.

Attraverso la Lisistrata, la compagnia festeggia il raggiungimento dell’85esimo anno di attività. Verrà messo in scena in Piazza Grande a Montepulciano dal 12 al 15 agosto 2024, con una speciale anteprima durante le prove generali a porte chiuse che si terranno domenica 11 agosto. Il Bruscello Poliziano ha raggiunto un incredibile traguardo storico e culturale, tramandando la tradizione di una particolare forma di teatro popolare, con canto e recitazione, che prevede la messa in scena di decine di figuranti nello splendido palcoscenico del sagrato del Duomo di Montepulciano. Alla presentazione dell’evento, avvenuta a palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale, è intervenuto, tra gli altri, il sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini.

“Il Bruscello Poliziano – ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli – è identità, partecipazione, tradizione popolare, condivisione e capacità di coinvolgimento di protagonisti e pubblico sempre più ampi. Ogni edizione contribuisce all’accrescimento culturale e sociale di Toscana diffusa, colta e radicata, in tutti i territori”.

“Storia, cultura e tradizione popolare – ha aggiunto la consigliera regionale Elena Rosignoli- il Bruscello Poliziano tiene da sempre insieme questi temi con chiavi di lettura e riflessioni sul presente. Con la messa in scena di Lisistrata, commedia di Aristofane dedicata al ruolo delle donne nella guerra del Peloponneso, offre spunti originali per approfondire il ruolo della donna nelle società e, più in generale, il rapporto fra guerra e pace nella storia”.

Il palcoscenico ospiterà oltre 200 bruscellanti provenienti da tutto il territorio, tra coro e solisti, ballerini e figuranti, sotto la direzione artistica di Franco Romani. La scrittura del libretto è stata affidata a Chiara Protasi e Irene Tofanini, bruscellanti fin da giovanissime. Alla direzione musicale tornerà il maestro Alessio Tiezzi, mentre alle coreografie tornerà Cristina Peruzzi. Ad arricchire ulteriormente lo spettacolo sarà inoltre la regia a cura di Chiara Protasi, alla sua prima esperienza in questa nuova veste.

