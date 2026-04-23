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Mattarella incontra una rappresentanza delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma

Marina PellitteriBy Nessun commento1 Mins Read

Mattarella incontra una rappresentanza delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale una rappresentanza delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, nella ricorrenza dell’ 81° anniversario della Liberazione.

Dopo i saluti del Presidente del Consiglio Nazionale permanente delle Associazioni d’Arma, Generale Paolo Gerometta e del Presidente della Confederazione Italiana fra le Associazioni Combattentistiche e Partigiane, Prof. Claudio Betti, sono intervenuti il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Isabella Rauti e il Presidente della Repubblica.

Il prevalere della legge imposta da chi si ritenga provvisoriamente più forte è destinato, infatti, a seminare lutti e distruzioni, aprendo a una condizione di conflitti permanenti, di barbarie nella vita internazionale.

Leggi il discorso completo
IL VIDEO DEL DISCORSO DEL PRESIDENTE


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Marina Pellitteri direttore responsabile ed editore Aletheia Online

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