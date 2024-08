Palio Sindaco: “Rispetto dei ruoli, ognuno si senta parte di un tutto”

PALIO 16 AGOSTO 2024

SEGGI E STAFF PALIO CONTRADE

CONTRADA

PRIORE

VICARIO GEN.

PRO VICARIO

CAPITANO

FIDUCIARI

BARBERESCO

VICE BARBARESCO

AQUILA SQUILLACE FRANCESCO FATTORINI GABRIELE RIGHINI MIRKO

BONUCCI BARBARA

CARAPELLI DUCCIO MANDRIANI TOMMASO

CARO DARIO

VANNINI PIERLUIGI

BIANCIARDI LEONARDO GUIDO FERRINI

BRUCO

DONNINI STEFANO BETTI MASSIMO BENVENUTI ALESSANDRO

BOLDRINI FABIO

ROTONDI RICCARDO

GUAZZINI FILIPPO

CAPPANNOLI FEDERICO BABUCCI LUCA

DRAGONI ROBERTO

COLOMBI MATTEO

LADU ALESSIO RONCUCCI FILIPPO

CHIOCCIOLA GRANDI MARCO

BALESTRI MICHELE CORSI SONIA

MARTINELLI DAVIDE

BELLI MASSIMO

MAGGI ALESSANDRO GIORGI FILIPPO

LOTTI MARCO

PIANIGIANI MASSIMO

CORSI FEDERICO

ALFONSI GIULIO

CIVETTA

RICCI MARCO RABAZZI GIANPAOLO TRABALLESI CHIARA

MURATORI ANDREA

PESCATORI GIULIA

PAPEI ROBERTO PESCATORI GUIDO

PICCHI ANDREA

GUERRINI FABIO

DONATI SENIO PAGLIANTINI ANDREA

DRAGO SANI LUIGI

NASTASI ALBERTO MANGANELLI CESARE

MOLTENI GIOVANNI

PAGLIANTINI LISA

GOTTI JACOPO ROSI DEVID

MUGNAINI FRANCESCO

GIORGI GIOVANNI

GIUNTINI TOMMASO VEGNI RICCARDO

GIRAFFA

MAZZONI GIANNI PASQUINI ANNALISA AUCONE GIULIO

BETTI GIANPAOLO

GUIGGIANI GUIDO NERI FEDERICO

NICCOLUCCI MARCO

GIULIANI GIACOMO

PALLASSINI BERNARDO DUCHI ALESSIO

ISTRICE

SQUARCI EMANUELE

CECCATELLI SIMONE TIRINNANZI CRISTINA

PAGLIANTINI GUIDO

TESTA GIANLUCA GIORGI EUGENIO

PARIGI MARCO

NERI LORENZO FACCHIELLI ANDREA BOSSINI FRANCESCO

LEOCORNO MARIOTTI ALESSANDRO FARNETANI FRANCESCO

LAGANA’ ANGELA’

PROSPERI GIANLUCA

IOVINE MICHELE MINUCCI MARCO GAMBINI RAFFAELE

ODDO ROBERTO

SIMONI ANDREA

MADOTTO PIERPAOLO MARIOTTI TOMMASO

LUPA

PIPERNO CARLO BARTALUCCI GABRIELE

PIZZATTI LUCA

SENSI GIACOMO BRUNI GIULIO VICHI GIACOMO

VIVIANI FRANCESCO

CARRABBA MICHELE

GIORGI LEONARDO RUGI PIER ANDREA

NICCHIO LOSI DAVIDE COSIMI FABIO CINI RICCARDO

QUERCIOLI DUCCIO

BRUNI

MARCO

PICCHI DUCCIO

PROVVEDI PAOLO

CAMARRI ANDREA

PIANIGIANI PAOLO GIANNINI DAVIDE

OCA

LAINI CLAUDIO SILVESTRI FRANCESCO BRIZZI JACOPO

FREDIANI JACOPO

BELIGNI ANNA MARIA

LENZINI MICHELE

BERNARDINI STEFANO ROSI MICHELE

TOLU ROBERTO

MELI MAURIZIO

GIUBBILEI BRUNO MONACI ALBERTO

ONDA

SPESSOT MASSIMO

LUSINI ROBERTO

BARAGATTI LORENZO

CAVATI GUIDO

SALVINI GIULIO

TOSCANO ALESSANDRO ASCHERI GUGLIELMO

CASTAGNINI JACOPO

GENTILINI MIRKO

SCELFO LEONARDO MINELLI ENRICO

PANTERA

VANNUCCINI PAOLO VIVIANI FRANCESCO PAOLO TALLURI FRANCESCA

SENSI NICCOLO’

SOZZI MANUELITA

BERTOLDI STEFANO

FRANCO GHELARDI BORGHI MASSIMO

GUASPARRI MARCO

VIGNI DONATELLO

BRUNI LUCA

PACCHIEROTTI SIMONE

SELVA

MOCENNI BENEDETTA BROGI GIACOMO BARTALI FRANCESCA

VALENTI GIULIO

CAUSARANO ANDREA TRIPOLI FRANCO

BOCCINI MICHELE

CINI GUIDO

FURIELLI TOMMASO SEAZZU MICHELE

TARTUCA

CIOTTI SIMONE STANGHELLINI MAURIZIO GIANNETTI SIMONA

BUZZEGOLI TOMMASO

CAPITANI VALENTINO

RUGANI NICCOLO’ CIOFI LUIGI

SASSO ALESSANDRO

SPRUGNOLI LUCA

SALVINI RICCARDO TERROSI STEFANO

TORRE BIANCHI MASSIMO

GIUSTARINI RICCARDO

BELLACCINI GIANLUCA

FATUCCHI MARCO

PECCATORI GIANLUCA

RICCI DARIO PINI ALESSANDRO

DE FALCO ANDREA

LORENZETTI VITTORIO GALGANI SIMONE RESCINITI MASSIMO

VALDIMONTONE

BENOCCI ALBERTO TOMMASI FEDERICO CIABATTI DANIELE

VILIGIARDI LUCIO

PAVOLINI CATERINA

NEROZZI ALDO

PIERI RICCARDO

FARNETANI LUIGI

CECCARELLI JACOPO ERMINI MATTIA TOZZI GERI

Il Sindaco di Siena nella consueta conferenza stampa di oggi, venerdì 16 agosto

Palio 16 agosto, Fabio: “Rispetto dei ruoli, ognuno si senta parte di un tutto”

“Mi preme ringraziare tutta la macchina comunale per il lavoro effettuato anche durante questi giorni del Palio di agosto. Ci sono tanti aspetti che magari non vengono notati, ma che sono parte fondamentale per far funzionare un’organizzazione complessa. Polizia municipale, ufficio tecnico, economato, cerimoniale, mondo del volontariato e in generale tutti i dipendenti comunali che in questi giorni si sono messi a disposizione ricoprendo incarichi che restano spesso in ombra. I protagonisti sono anche loro”. Questo il messaggio del Sindaco di Siena Nicoletta Fabio nel corso della consueta conferenza stampa di oggi, venerdì 16 agosto, che precede il Palio dell’Assunta.

“Quello che auspico – ha proseguito il Sindaco Fabio – è che ognuno di noi, nel pieno rispetto dei ruoli, si senta parte di un tutto. L’autenticità del Palio ha bisogno di punti fermi e di autorevolezza, da qui parte la tutela della Festa. Viviamo una socialità con tempi accelerati, ma non possiamo non tenere di conto della necessità di ritrovare autodeterminazione, non solo da parte delle Contrade, bensì da parte di tutti i senesi, e momenti di ritualità e intimità, pur nella vocazione cittadina di apertura verso l’esterno, come testimonia la storia di Siena”.

“Il Palio – ha concluso il Sindaco di Siena Nicoletta Fabio – è composto da tradizione, storia, cultura, alimentate dalla passione di diciassette popoli e disegnato su regole scritte e non scritte sulle quali possiamo riflettere tutti insieme. Anche per le legittime considerazioni su questi aspetti ci sono però tempi adeguati, così come credo siano possibili riflessioni su come si è evoluto il mondo delle Contrade. Oggi è il giorno della Carriera, concentriamoci su questo”.