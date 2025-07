Palermo: al Circolo Lauria, moda, sport e inclusione

Al Circolo Lauria, moda, sport e inclusione. In passerella socie, atleti e una testimonial d’eccezione

La giovane Matilde Padoan dell’associazione Asd Sport 21 Sicilia, nuotatrice e campionessa di golf affetta da Sindrome di Down

Terza edizione del fashion show “Moda, sport e inclusione”, realizzato da Madì Creazioni , sul prato della villa del prestigioso Circolo Canottieri Roggero Lauria di Palermo , in via delle Palme, a Mondello. L’evento, grazie alle luci gioiose della passerella, tra musica, abiti e bellezza, punta a dare visibilità a enti del sociale che si prendono cura di chi affronta sfide importanti nella propria vita. In passerella mamme, bimbi e atlete del Circolo, per le aziende Madì Creazioni , Giù per terra , Tecnica Sport , La Bottega dei Sogni che hanno reso possibile l’iniziativa insieme a Martina , Duca di Salaparuta , Blanco Salon . La serata, condotta dalla giornalista Licia Raimondi , ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato alla Famiglia della Regione Siciliana ,.

Testimonial di quest’anno è la giovane Matilde Padoan dell’associazione Asd Sport 21 Sicilia , nuotatrice e campionessa di golf. Nata al nord si è trasferita in Sicilia per praticare sport ed è affetta da Sindrome di Down. Presente, in rappresentanza dell’assessore Nuccia Albano , Eleonora Gazziano , per conto del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, il consigliere Gianluca Inzerillo , che ha dato un riconoscimento per l’iniziativa al Circolo Lauria , al vice presidente dell’Associazione Asd Sport 21 Sicilia , Francesco Muratore e all’organizzatrice Marzia Di Gaetano che si avvalsa della collaborazione della socia Anna Petronio .

La testimonial e l’Associazione Asd Sport 21 Sicilia

L’ associazione Asd Sport 21 Sicilia , è costituita da tecnici sportivi e famiglie con ragazzi con disabilità intellettiva relazionale, in particolare con Sindrome di Down. È iscritta al Coni e ha come obiettivo di avviare i ragazzi nello sport e nel sociale per una loro inclusione nella società. Con la Fisdir , Federazione italiana paralimpica degli atleti con disabilità intellettiva relazionale, svolge attività promozionali e agonistiche nel nuoto e nel judo. Oltre a tanti titoli regionali, vanta anche il titolo di Campioni d’Italia di Judo Fisdir nel 2021.

Il commento degli organizzatori

“Orgogliosi di un evento che oltre a fare divertire tutti i nostri piccoli, figli di soci, è servito anche a favorire la crescita della cultura del dell’inclusione. Questo servizio sociale serve per il futuro del nostro circolo” ha commentato il presidente del Circolo Lauria , Andrea Vitale . “Sono felice di restituire un po’ di quello che la vita mi ha donato – spiega Marzia Di Gaetano , organizzatrice dell’evento. Fare del bene e contribuire alla gioia degli altri fa stare bene”.