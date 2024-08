Siena: Lina Sastri, protagonista in Fortezza tra note e teatro

Fine settimana di spettacoli con “Sboccia l’estate” da venerdì 23 a domenica 25 agosto

Lina Sastri, protagonista in Fortezza tra note e teatro

Alle Fonti di Pescaia la storia musicale di “Pierino e il lupo”

Gli appuntamenti di fine agosto di “Sboccia l’estate”, stagione estiva dei Teatri di Siena, diretta da Vincenzo Bocciarelli, proseguono venerdì 23 agosto in Fortezza Medicea. L’appuntamento è alle 21.15 con lo spettacolo “Voce ‘e Notte” che vedrà sul palco la celebre artista partenopea Lina Sastri, accompagnata dal pianista Adriano Pennino.

“In questo spettacolo – dice Lina Sastri – c’è la musica della mia terra, oltre alla presenza della prosa, e della poesia: del resto io sono un interprete. È un percorso in cui cito il mio maestro Eduardo, tocco i temi dell’amore, parlo di mia madre, di sentimenti. La cosa che lo differenzia dal punto di vista musicale è che questa volta sono in scena accompagnata solo da un pianoforte, mai fatto prima, un piano suonato dal maestro Adriano Pennino”.

“In scaletta ci saranno due o tre brani del mio amico Pino Daniele, un brano inedito, la canzone dei titoli di coda del mio film scritta da me e da Adriano Pennino, un momento dedicato al Sudamerica, insomma un repertorio vario anche con pezzi che non avevo mai fatto in precedenza”.

A seguire sabato 24 agosto, alle Fonti di Pescaia, ore 21.15, nuovo appuntamento con la danza della Compagnia Francesca Selva e lo spettacolo “Amaro Amore”. Nella suggestiva cornice delle Fonti di Pescaia andrà in scena una reinterpretazione in chiave contemporanea tanto inaspettata quanto originale della storia d’amore nata dalla penna di William Shakespeare. Nella coreografia di Francesca Selva, i danzatori Luciano Nuzzolese e Claudia Mazziotti vestiranno i panni di un Romeo e di una Giulietta contemporanei e just married (finalmente sposati) e porteranno sul palco la quotidianità di un amore forte, intenso, a volte feroce, vissuto profondamente ma tormentato dalla solitudine interiore. Un amore attraversato dalla paura della fine che diventa essa stessa già fine.

“Uno spettacolo a volte feroce, vissuto profondamente ma tormentato dalla solitudine interiore, che racconta il senso della perdita e dell’incomunicabilità. Una storia comune, che lascia un sapore amaro e un senso di sconfitta ma che nel finale, stupisce e incanta”. Ha dichiarato Marcello Valassina, direttore artistico della Compagnia Francesca Selva.

Domenica 25 agosto, ore 21.15, doppio appuntamento alle Fonti di Pescaia, con “Pierino e il lupo”, di Sergej Prokofiev, e “Il Carnevale degli animali” di Camille Saint Saëns. La voce narrante di Pierino sarà quella di Vincenzo Bocciarelli, direttore dei Teatri di Siena: “Mi ha sempre affascinato molto la commistione di teatro e musica – ha spiegato il direttore Bocciarelli – dove questi due elementi si intrecciano in un dialogo continuo e prolifico. Mi è piaciuta l’idea di riproporre a Siena Pierino e il Lupo, da me già interpretato in altri teatri e festival musicali. Dar voce a tutti questi personaggi, in chiave apparentemente ironica, ci dà la possibilità di aprire un dialogo importante con il pubblico, di avvicinare grandi e piccoli, per arrivare al cuore di tutti”.

“Il Carnevale degli animali” sarà raccontato dalla voce di Paola Benocci e accompagnato dalla direzione del Maestro Concetta Anastasi. Uno spettacolo ricco e multidisciplinare, dove teatro, orchestra e balletto si incontrano e che mette insieme diverse realtà professionali del territorio e molti giovani artisti, tra cui alcuni allievi dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci. L’orchestra di Amat è diretta dal Maestro Concetta Anastasi e le coreografie del Balletto di Siena sono a cura di Marco Batti.

L’ingresso agli spettacoli è libero. Tutte le informazioni sul sito dei Teatri di Siena www.teatridisiena.it .