EMANUEL GAT INAUGURA TORINODANZA FESTIVAL 2024

CON LO SPETTACOLO FREEDOM SONATA

Fonderie Limone di Moncalieri – 12, 13, 14 settembre 2024, ore 20.45

Prima nazionale

L’edizione 2024 di Torinodanza Festival, diretto da Anna Cremonini e realizzato dal Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, si terrà dal 12 settembre al 26 ottobre 2024. L’inaugurazione del Festival, in programma giovedì 12 settembre alle ore 20.45, alle Fonderie Limone di Moncalieri, sarà affidata a Emanuel Gat e alla sua Compagnia con lo spettacolo Freedom Sonata. Dopo il successo di Lovetrain2020, un vero e proprio musical dall’inconfondibile atmosfera anni ’80, questa nuova produzione ci guida in una miscellanea di note tra la musica di Beethoven e il rap di Kanye West. Lo spettacolo sarà in scena anche il 13 e il 14 settembre, uniche date italiane del tour, sempre alle 20.45 presso le Fonderie Limone.

Con Freedom Sonata Emanuel Gat dà vita a una composizione coreografica, musicale e drammatica in tre movimenti: un viaggio fantastico immerso nella luce, tra il bianco e il nero, che fa da contrappunto alla musica e alla danza. La coreografia, caratterizzata dalle inconfondibili composizioni di Gat, è un ritratto immaginario e delicato della luce del Mediterraneo, il cui fluire costante e la cui particolare bellezza raccontano un modo di vivere insieme: una speciale alchimia umana trascesa dalla danza e dalla musica. La relazione tra individuo e collettività e l’erosione della nozione di libertà sono il cuore di questa nuova pièce, con cui Gat celebra, insieme ai suoi danzatori, trent’anni di creazione coreografica ed esplorazione musicale.

«Freedom Sonata – dichiara il coreografo nelle sue note – è un’interpretazione libera e contemporanea della sonata classica, che si evolve in tre distinti movimenti coreografici.

La colonna sonora del lavoro è la giustapposizione di due fonti musicali: l’album del 2016 di Kanye West The life of Pablo, nella sua interezza, e il secondo movimento dalla sonata n. 32 di Beethoven, eseguita da Mitsuko Uchida e registrata nel 2006. La coreografia, così come la musica, è libera dal bisogno di basarsi su temi e concetti esterni. A mio giudizio, il lavoro coreografico non dovrebbe riguardare nessun tema in particolare, in quanto richiede un vuoto che non dovrebbe essere riempito con lo scopo di affrontare degli argomenti specifici o diventare portatore di significati.

Freedom Sonata è un ulteriore capitolo di uno studio che sto portando avanti sulle modalità in cui i gruppi, e gli individui che li costituiscono, funzionano, si comportano e si adoperano per raggiungere uno stato di equilibrio e realizzazione. In questo senso, è un modo di osservare la modalità in cui la società – per come la conosciamo – si organizza in vari contesti e, perciò, può essere vista come l’esplorazione di possibili modelli alternativi.

La Libertà, in quanto termine e concetto, è probabilmente la parola più abusata e incompresa che esista. La verità è che niente è più semplice di spogliare le persone da ogni tipo di libertà o diritto naturale. La creazione di una coreografia può servire come spazio per capire come risolvere la tensione interna fra l’individuale e il collettivo, quale tipo di autorità può servire come forza motrice e quale come forza distruttiva. E quindi, quando mi viene chiesto se il mio lavoro è politico, rispondo che il mio lavoro non è politico, ma lo è il modo in cui lavoro».

Emanuel Gat è nato in Israele nel 1969. È entrato alla Rubin Academy of Music di Tel-Aviv con l’intenzione di formarsi in ambito musicale. Il suo primo incontro con la danza è stato quando, a 23 anni, ha partecipato al workshop del coreografo israeliano Nir Ben Gal. Qualche mese dopo, si è unito alla Liat Dror Nir Ben Gal Company, con cui ha creato due lavori e ha svolto una tournée internazionale. Ha iniziato a lavorare come coreografo indipendente nel 1994. Nel 2004 ha fondato la sua compagnia, la Emanuel Gat Dance, al Suzanne Dellal Centre di Tel-Aviv, dove ha cominciato a creare il suo repertorio artistico.

Negli ultimi 25 anni i lavori di Gat, in cui si esibisce un gruppo diversificato di collaboratori storici, sono andati in scena sui palchi e nei festival di danza di tutto il mondo. Parallelamente al suo lavoro di coreografo, Gat progetta le luci di tutti i suoi spettacoli, rendendole un elemento fondamentale del proprio processo creativo.

Nel corso della sua carriera, Gat ha sviluppato una ricca serie di strumenti metodologici e un originale approccio pedagogico alla creazione della danza. È regolarmente invitato come insegnante e collaboratore presso le scuole di danza e le istituzioni più rinomate al mondo e, parallelamente, tramite tirocini, workshop e master class offre l’opportunità a giovani ballerini e coreografi di entrare in contatto con la sua pratica.

Fonderie Limone Moncalieri – Sala Grande

12, 13, 14 settembre, ore 20.45 | Prima nazionale

EMANUEL GAT| EMANUEL GAT DANCE

FREEDOM SONATA

coreografia, scenografia e luci Emanuel Gat

musica di Kanye West, Ludwig van Beethoven

scene e costumi David Fleischer

creato con e interpretato da Tara Dalli, Noé Girard, Nikoline Due Iversen, Pepe Jaime, Gilad Jerusalmy, Olympia Kotopoulos, Michael Loehr, Emma Mouton, Abel Rojo Pupo, Rindra Rasoaveloson, Sara Wilhelmsson

direzione tecnica Guillaume Février

progetto sonoro Frederic Duru

Emanuel Gat Dance

Torinodanza Festival / Teatro Stabile Torino – Teatro Nazionale, Festival de Marseille 2024, Théâtre de la Ville Paris, Sadler’s Wells London, Festspielhaus St Pölten, Concertgebouw Bruges – Festival December Dance, Comédie de Genève, Grand Théâtre de Provence

TORINODANZA | I PARTNER

Torinodanza è un progetto realizzato dal Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, maggior sostenitore Fondazione Compagnia di San Paolo, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Città di Torino, Città di Moncalieri; partner Intesa Sanpaolo. Rai Cultura, Rai5 e Rai Radio3 si confermano anche quest’anno Media Partner di Torinodanza. Il Festival Torinodanza, nato nel 1987, è organizzato dal 2009 dal Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale.

INFO BIGLIETTERIA

Biglietteria: Teatro Carignano, piazza Carignano, 6 – Torino

Tel: 011 5169555 – Numero Verde: 800 235 333 – email: biglietteria@teatrostabiletorino.it

Orario: da martedì a sabato dalle 13 alle 19, domenica dalle 14 alle 19.

Orario estivo: dal 15 al 26 luglio, da lunedì a venerdì dalle 16 alle 20.

Chiusura estiva: dal 27 luglio al 2 settembre. Riapertura il 3 settembre, con orario regolare.

La biglietteria serale al Teatro Carignano e alle Fonderie Limone sarà sempre attiva un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo.

IN NAVETTA ALLE FONDERIE LIMONE

Per gli spettacoli in programma alle Fonderie Limone, sarà attiva una navetta che farà una corsa 30 minuti prima dello spettacolo, con partenza da piazza Bengasi, all’uscita della fermata della metropolitana. Il servizio è garantito anche per il rientro, sempre verso la fermata Bengasi e con un’ulteriore fermata a Porta Nuova. Il servizio è gratuito, ma il numero di posti è limitato. È obbligatorio prenotarsi online su: www.torinodanzafestival.it