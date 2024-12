Speleologa Ottavia Piana di nuovo intrappolata in grotta Bueno Fonteno: “Soccorsi difficili”Il

La donna, ferita, si trova in un punto inesplorato. L’allarme lanciato intorno alle 22.30 del 14 dicembre. L’incidente del 2023

Il salvataggio di Ottavia Piana nel 2023

15 dicembre 2024 | 09.47

Ottavia Piana, la speleologa bloccata nella grotta di Bueno Fonteno in provincia di Bergamo, è stata raggiunta da una prima squadra di soccorritori. A quanto si apprende, la donna si trova a circa 6 ore di esplorazione dall’ingresso, all’interno di un tratto di gallerie lungo un paio di chilometri e attualmente alle prime esplorazioni.

Nella nota del soccorso speleologico viene spiegato come in prossimità della posizione di Ottavia Piana, “c’è uno stretto meandro di un centinaio di metri che necessita di essere allargato, in sicurezza, con delle piccole cariche esplosive dai tecnici disostruttori del Soccorso Alpino e Speleologico. L’allargamento di questo meandro consentirà il passaggio della barella che inizierà a muoversi dal punto dell’incidente tra circa 10 ore. Una squadra di soccorritori è dunque già in grotta e un’altra è pronta per il successivo cambio. Come preannunciato – concludono gli speleologi – le tempistiche di intervento saranno lunghe. I