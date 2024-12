Tutti gli appuntamenti del cartellone natalizio del Comune di Siena

“Segui la festa”, prosegue il Natale a Siena

Proseguono senza sosta gli eventi di “Segui la festa”, il programma di eventi per il Natale a Siena. Il calendario delle manifestazioni proseguirà fino a gennaio con tante iniziative diffuse in tutta la città.

Venerdì 20 e sabato 21 alle ore 21, domenica 22 alle ore 17 per la stagione teatrale dei Teatri di Siena, curata dal direttore artistico Vincenzo Bocciarelli, va in scena al Teatro dei Rinnovati “Hokuspokus” con la Familie Floz, per la regia di Hajo Shuler (informazioni: 0577 292106-138-265, email teatri@comune.siena.it).

Venerdì 20 dicembre due appuntamenti con il Coro del Liceo musicale “Enea Silvio Piccolomini” di Siena: alle ore 17 in piazza Salimbeni, alle ore 18 in piazza del Campo.

Sabato 21 dicembre secondo appuntamento con l’apertura straordinaria della Sala dei Costumi del Corteo Storico del Palio. I magnifici costumi del Palio di Siena saranno visibili in una visita esclusiva per un viaggio nel tempo tra tradizione, arte e colori che raccontano la storia di Siena. L’Ingresso è gratuito (su prenotazione all’indirizzo mail economato@comune.siena.it). Le visite sono possibili dalle 10 alle ore 11 e dalle ore 16 fino alle ore 17. L’iniziativa sarà replicata sabato 28 dicembre e sabato 4 gennaio 2025.

Prosegue anche il ciclo di visite al cantiere del Buongoverno (fino al 6 gennaio 2025) all’interno del Museo Civico. Sono previsti sei turni di visita giornalieri dal lunedì alla domenica nei seguenti orari: Primo turno: ore 10.30 – 11; secondo turno: ore 11.15 – 11,45; terzo turno: ore 12 – 12,30; quarto turno: ore 14.45 – 15.15; quinto turno: ore 15.30 – 16; sesto turno: ore 16.15 – 16.45. Ogni turno di visita è consentito a un massimo di persone da otto persone, più la guida ed ha una durata di 30 minuti circa. Si svolge con l’accompagnamento di una guida turistica autorizzata il cui costo è compreso nel ticket di accesso. Non è ammessa la visita al cantiere priva di accompagnatore. Le prime due visite del lunedì mattina si svolgono in lingua inglese. E’ possibile l’acquisto on line direttamente dal seguente link: https://siena.b-ticket.com/ticketshop/webticket/shop? Le prenotazioni possono essere effettuate tramite il servizio Sistemi Informatici del Comune di Siena inviando una e-mail a ticket@comune.siena.it. Nella richiesta di prenotazione, è necessario specificare il numero dei partecipanti, se sono residenti nel Comune di Siena, un recapito telefonico e il giorno desiderato per la visita. In alternativa, è possibile prenotare telefonicamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13, chiamando i numeri 0577/292614-15. Le prenotazioni saranno gestite dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dovranno essere saldate anticipatamente secondo le modalità che verranno comunicate al momento della prenotazione.

Il Villaggio di Natale e la pista del ghiaccio che costituiscono il nuovo spazio all’interno della Fortezza Medicea, che resterà aperto fino a lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Il “Villaggio di Natale”, a ingresso gratuito, comprende l’ufficio postale con gli elfi, la casa di Babbo Natale, la fabbrica di pasticceria e il laboratorio degli gnomi; inoltre saranno presenti le attrazioni: minigolf, area baby, percorso avventura, macchina dello zucchero filato. Il “Villaggio di Natale” con il laboratorio degli gnomi e la fabbrica di pasticceria è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20. Durante i fine settimana (sabato e domenica) sono presenti gli animatori. Le altre attrazioni saranno aperte nei medesimi orari con la presenza di operatori. La pista di pattinaggio sul ghiaccio, a pagamento, è collocata sempre all’interno della Fortezza ed è aperta tutti i giorni, fino a lunedì 6 gennaio 2025 dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 24.

In corso poi numerose mostre a partire da “Costellazioni. Arte italiana 1915-1960 dalle Collezioni Monte dei Paschi di Siena e Cesare Brandi” in programma fino al 30 marzo 2025 al Santa Maria della Scala. In mostra gli artisti Ferrazzi, Andreotti, Carrà, Sironi, Donghi, De Pisis, Severini, Campigli, Morandi, Rosai, Viani, Levi, Mafai, Manzù, Marini, Guttuso, Afro, Scialoja, Turcato, Burri. Sempre al Santa Maria della Scala “Le Immagini della fantasia”, fino al 6 gennaio 2025, e “Percorso Palio 365”, fino al 9 gennaio 2025, nei Magazzini della Corticella, con ingresso incluso nel biglietto del museo. E ancora “The here and now. Performance Unfolded”, fino al 6 gennaio 2025, la mostra fotografica di Giovanni De Angelis, a cura di Claudia Pecoraro con il supporto di Ines Musumeci Greco, sempre con ingresso incluso nel biglietto del museo.

Fino al 7 gennaio in piazza Matteotti, piazza Gramsci e viale XXV aprile è presente il mercatino di Natale, mentre ogni venerdì dalle ore 7 alle ore 14 in viale Maccari si svolge il mercato agricolo di filiera corta.