Giolì&Assia chiudono il tour mondiale a Palermo

Domenica 22 dicembre il duo electro si esibisce al Politeama. La data sold out in due settimane

promettono di creare un vero e proprio cortocircuito musicale portando – domenica 22 dicembre alle 20.30 – il loro sound elettronico nel maestoso e neoclassico Politeama, a Palermo. E la data, organizzata da CoopCulture, è andata sold out in sole due settimane. In pochi sanno però che le due giovani musiciste e producer sono partite da poco lontano: sono siciliane, si sono conosciute dieci anni fa sui social e da allora non si sono più separate; vita e tournée insieme, formano uno dei duo più innovativi di questi ultimi anni, sempre alla ricerca di location assurde per video adorati dai follower che si riversano poi nei concerti. La fama di Giorgia Lipari e Assia Nania è cresciuta in maniera vertiginosa grazie ad un sound unico che mescola sapientemente melodie elettroniche con influenze indie e classiche. Dopo aver girato il mondo a colpi di sold out – le ultime foto le ritraggono in India, ma il tour Resurrection è partito da Phoenix in California e dopo aver attraversato gli States (comprese Boston e New York) è approdato nella cara vecchia Europa, a Londra, Dublino, Anversa, Amsterdam, Berlino, Praga, Milano – Giolì&Assia hanno deciso di chiudere la loro tournée in Sicilia, appunto domenica al Politeama. Dove hanno anche girato uno dei loro straordinari video – il canale YouTube di Gioli & Assia conta oltre un milione di iscritti – cucendo su un teatro neoclassico, la felicità di esibirsi nella loro Sicilia.

Sono polistrumentiste, dj, cantautrici e con una label. E sono siciliane. Fiere “proprietarie” del loro mondo creativo, visto che lo scrivono, suonano e producono, Giolì & Assia hanno il controllo completo del loro ambiente e il loro ultimo album – “Resurrection” – è l’emblema di questo universo indipendente. Giolì (pianoforte, violoncello, batteria, chitarra o il caratteristico handpan che hanno piegato ai loro suoni elettronici; e Assia (voce) hanno scritto, suonato, prodotto, cantato e registrato il nuovo album – così come i primi singoli “Stay Closer”, “Endless” e “Blame On Me” su etichette come Spinnin Records completamente da sole. Dal 2014 in poi Giorgia e Assia decidono di unire le forze, ma è nel 2018 che ha inizio la loro carriera come Giolì&Assia: reinterpretano brani famosi, su immagini evocative della Sicilia, e catturano così il pubblico che da allora le segue fedelmente. I temi dell’album rappresentano gli alti e bassi della vita personale, le sfide dell’industria musicale e persino la tragica storia d’amore di Orfeo e Euridice; messaggi potenti trasmessi da una musica altrettanto commovente. Tutto è reso dal vivo dal duo, da un lato l’abilità di Giolì su strumenti diversi, dall’altro Assia e la sua voce celestiale.