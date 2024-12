Offerta per tutti i gusti: spettacoli fino a tarda notte in tutto il centro storico

“Segui la festa”, musica piazza dopo piazza per il Capodanno a Siena

“Opera Dance Music”, evento straordinario in Piazza del Campo

Musica piazza dopo piazza per tutti i gusti e tutte le età: “Segui la festa”, il calendario degli eventi di Natale a Siena, celebrerà il 31 dicembre con eventi diffusi in tutto il centro storico. Piazza del Campo sarà il fulcro del brindisi di mezzanotte, ma tutta la città sarà interamente vivibile e vestita a festa fino a tarda notte per festeggiare l’inizio del 2025. Dance, gospel, pop, musica popolare, rock, musica itinerante: molteplici generi risuoneranno per le vie della città per soddisfare tanti gusti diversi, a partire dalle ore 22 fino alle ore 1, in un Capodanno diffuso.

Il gruppo “Opera Dance Music” salirà sul palco allestito in Piazza del Campo, dalle ore 22.30, dove è in programma anche il brindisi di mezzanotte. E’ un un passo verso il futuro della musica, con l’intento di avvicinare i giovani all’opera lirica in modo contemporaneo e coinvolgente. Grazie all’intuizione di Vincenzo Bocciarelli, direttore artistico dei Teatri di Siena, la sera del 31 dicembre 2024, nella storica e suggestiva cornice di Piazza del Campo, con “Opera Dance Music” ci sarà un concerto innovativo che fonde il fascino senza tempo dell’opera con la carica travolgente della musica elettronica. Grazie a questa iniziava, Siena si pone come apripista di un nuovo modo di vivere la tradizione musicale italiana, offrendo ai giovani un linguaggio moderno per riscoprire la bellezza dell’opera lirica. Il concerto rappresenta un ponte tra passato e presente, offrendo al pubblico un viaggio emozionale che celebra la cultura italiana in una chiave nuova e accessibile a tutti, soprattutto alle giovani generazioni.

Un format rivoluzionario ideato da Roberto Passoni, che trasforma capolavori dell’opera in uno spettacolo innovavo e multisensoriale. Cantanti lirici, musicisti dal vivo e un dj set visionario si uniscono per creare una serata unica, in cui le arie più celebri della tradizione incontrano ritmi elettronici e sonorità moderne. Roberto Passoni, pioniere del dialogo tra generi, con una carriera internazionale lunga oltre vent’anni è l’anima di “Opera Dance Music” e guida questo progetto con una visione chiara: rendere l’opera un’esperienza contemporanea e inclusiva. Il concerto vedrà la partecipazione di talenti di altissimo livello che si esibiranno per una notte indimenticabile: Stefano Gagliardi, tenore formatosi con Luciano Pavarotti, applaudito sui palcoscenici internazionali. Lin Wei Guo, soprano di fama internazionale, protagonista di molti e prestigiosi festival. Cristian Labelli, direttore d’orchestra e compositore per progetti internazionali. Gaetano Guardino, chitarrista ben noto che ha suonato negli stadi, e non solo, con i grandi nomi del pop italiano. Fra i nomi che hanno collaborato alla realizzazione degli arrangiamenti orchestrali non dimentichiamo: Francesco Santucci, arrangiatore e sassofonista che ha lavorato con icone come Ray Charles e Sting; Pape Gurioli, pianista di eccellenza che, oltre a lavorare con artisti del calibro di Jovanotti, Giorgia e molti altri ha preso parte agli Mtv Award di Londra e all’iconico concerto di Pavarotti & Friends. Il fascino millenario di Piazza del Campo, cuore pulsante di Siena, farà da cornice a questa serata speciale. Per una notte la piazza si trasformerà in uno scenario dove la grande tradizione italiana si intreccia con un linguaggio musicale innovavo, capace di conquistare ogni generazione. Con il Concerto di Capodanno, Siena celebra la sua storia guardando al futuro, offrendo un evento che unisce generazioni e culture attraverso un format moderno e inclusivo. Un’esperienza che promette di lasciare il pubblico senza fiato, accogliendo il nuovo anno con l’energia della musica e l’emozione della grande arte italiana.

Il resto del programma prevede dalle ore 22.30 in poi in piazza Matteotti i “Suzie Q” (powerdance anni ‘70-’80 e ‘90), mentre piazza Chigi Saracini sarà animata dai “Synthonic” (pop-funky), in piazza Provenzano riecheggerà il rock and roll anni ‘50 con “The Shakers” e in piazza Tolomei la musica pop con la tribute band degli 883 “88sedici”; in piazza Indipendenza suoneranno i “Marabesque” con swing, folk e balcanica, alle Logge del Papa “Bassa Musica” con pizzica e taranta, in piazza Postierla “Redlight Skyscraper” con il post rock. Dalle ore 22 piazza San Francesco sarà animata da “We Love 2000” con dance, pop e indie, mentre in piazza Sant’Agostino, nella Loggia Fantastici, ci sarà il tango con “Real Tango Orquesta” con la partecipazione di “Oblivion Tango”. Piazza San Giovanni ospiterà il gospel dalle ore 21.15 con “Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble featuring Carla Jane”, oltre alla dance street band “Bandakadabra”.

Poi la musica itinerante: nella zona nord della città (via Camollia, via Montanini e piazza Matteotti) “The Fantomatik Orchestra” girerà con musica funky, soul, rhythm-blues a partire dalle ore 19; nella zona sud ci sarà invece la “Bandakadabra” con dance, balcanica e live techno.