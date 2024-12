Toscana Gospel Festival

15 DICEMBRE 2024 – 1 GENNAIO 2025

28^ EDIZIONE

A CHANGE IS GONNA COME

Gospel d’autore nel cuore della Toscana: Cedric Shannon Rives & The Unlimited Praise Gospel Singers nella Torre Medievale di Marciano della Chiana

Giovedì 26 dicembre alle ore 21.15

Prosegue con successo la ventottesima edizione del Toscana Gospel Festival che giovedì 26 dicembre (inizio alle ore 21.15) arriva nell’antica Torre di Marciano con un concerto speciale della corale di Cedric Shannon Rives.

L’evento è promosso dal Toscana Gospel Festival con il sostegno del Comune di Marciano della Chiana e la Regione Toscana, il patrocinio del Consolato USA di Firenze, e la partnership di Unicoop Firenze, Caurum e Caffè River.

Cedric Shannon Rives, originario del Missouri, ha mostrato fin da giovane una naturale inclinazione per la musica e la spiritualità. All’età di 9 anni era già solista nel coro giovanile della sua chiesa, e a 11 anni ha tenuto il suo primo concerto accompagnato da un’orchestra completa. Si è diplomato in musica e teatro presso la prestigiosa Central Visual and Performing Arts High School di St. Louis, perfezionando le sue competenze in jazz e musical.

La sua carriera professionale è iniziata con l’album “Psalms of Deliverance. Brani come “Bow Down” e “Worship Him” del suo secondo album sono diventati famosi negli Stati Uniti. Nel 2001, Cedric è stato ospite al Concerto di Natale in Vaticano, cantando per Papa Giovanni Paolo II.

Il gruppo “The Unlimited Praise Gospel Singers”, fondato dallo stesso Cedric, riunisce talenti provenienti da diverse parti degli Stati Uniti, noti per le loro straordinarie doti vocali e la grande carica umana. La loro musica, ispirata da grandi artisti gospel come Aretha Franklin, The Clark Sisters e Mahalia Jackson, trasmette emozioni profonde, coraggio e sentimenti positivi, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza spirituale unica. Le sue esibizioni sono celebri per la capacità di creare un’intensa connessione emotiva con il pubblico, trasmettendo spiritualità e un messaggio di speranza. Con il suo nuovo gruppo, The Unlimited Praise Gospel Singers, Cedric porta in scena un ensemble di straordinari talenti provenienti da tutto il Paese.

Quest’anno il festival celebra il 60° anniversario di “A CHANGE IS GONNA COME” di Sam Cooke, capolavoro simbolo di speranza e riscatto sociale. Era il 1964 e Sam Cooke, prima di lasciarci prematuramente nel dicembre del 1964 a soli 33 anni, incise “A CHANGE IS GONNA COME” e la cantò con una tale intensità e un tale trasporto da farla sembrare un inno religioso. Divenne l’Inno degli afroamericani e di tutta una generazione che stava impegnandosi per valori di riscatto, libertà e pace. Una canzone che sottolinea il potere trasformativo della musica, in linea con il ruolo storico del gospel: fonte di conforto e di ispirazione che affonda le sue radici nel desiderio di libertà e giustizia.

Il Toscana Gospel Festival è un progetto di Officine della Cultura

Direzione artistica Andrea Laurenzi e Luca Baldini. Direzione generale Massimo Ferri. Direzione organizzativa Stefania Sandroni. Organizzazione Sabina Karimova, Mariel Tahiraj, Stefano Baldini, Elena Ferri. Ufficio stampa Gianni Micheli. Amministrazione Rossana Zurli. Visual design Chiara Bigiarini. Direzione tecnica GP Service..

Ingresso posto unico € 10