Siena: “Segui la festa”, nella notte di San Silvestro

Allestito il palco in Piazza del Campo, emesse le ordinanze per botti e contenitori in vetro

“Segui la festa”, nella notte di San Silvestro

Musica e balli nel Capodanno diffuso di Siena

Siena si prepara a ospitare l’evento clou del calendario “Segui la festa”, il Capodanno diffuso piazza dopo piazza nel centro storico della città. Il gruppo “Opera Dance Music” dalle ore 22.30 di domani, martedì 31 dicembre, salirà sul palco allestito in Piazza del Campo, dove è in programma anche il brindisi di mezzanotte. Sono in fase di conclusione di fronte a Palazzo Pubblico le operazioni di montaggio della struttura che servirà da palcoscenico per l’esibizione della notte di San Silvestro. Ma tutta la città sarà interamente vivibile e vestita a festa fino a notte inoltrata per festeggiare l’inizio del 2025. Dance, gospel, pop, musica popolare, rock, musica itinerante: molteplici generi risuoneranno per le vie della città per soddisfare tanti gusti diversi.

Il programma prevede dalle ore 22.30 in poi in piazza Matteotti i “Suzie Q” (powerdance anni ‘70-’80 e ‘90), mentre piazza Chigi Saracini sarà animata dai “Synthonic” (pop-funky), in piazza Provenzano riecheggerà il rock and roll anni ‘50 con “The Shakers” e in piazza Tolomei la musica pop con la tribute band degli 883 “88sedici”; in piazza Indipendenza suoneranno i “Marabesque” con swing, folk e balcanica, alle Logge del Papa “Bassa Musica” con pizzica e taranta, in piazza Postierla “Redlight Skyscraper” con il post rock. Dalle ore 22 piazza San Francesco sarà animata da “We Love 2000” con dance, pop e indie, mentre in piazza Sant’Agostino, nella Loggia Fantastici, ci sarà il tango con “Real Tango Orquesta” con la partecipazione di “Oblivion Tango”. Piazza San Giovanni ospiterà il gospel dalle ore 21.15 con “Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble featuring Carla Jane”, oltre alla dance street band “Bandakadabra”.

Poi la musica itinerante: nella zona Nord della città (via Camollia, via Montanini e piazza Matteotti) “The Fantomatik Orchestra” girerà con musica funky, soul, rhythm-blues a partire dalle ore 19; nella zona Sud ci sarà invece la “Bandakadabra” con dance, balcanica e live techno.

Il programma completo di “Segui la festa” è consultabile sul sito Siena Comunica (www.sienacomunica.it), sul portale del Comune di Siena (www.comune.siena.it), sui social del Comune di Siena (Instagram @Comunedisienaofficial, Facebook Comune di Siena). Per rimanere aggiornati in tempo reale sulle notizie del Comune di Siena è possibile collegarsi al canale Whatsapp dell’amministrazione, al link https://whatsapp.com/channel/0029VavhmgRKbYML2sHYt60J.

Per tutelare la sicurezza e la pubblica incolumità durante i festeggiamenti di Capodanno, Il Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, ha emesso un’ordinanza sull’utilizzo di materiale pirotecnico e un’ordinanza sui contenitori di bevande. Nelle località dove avranno luogo gli eventi con musica è vietato far scoppiare petardi o utilizzare fuochi d’artificio, pena una sanzione dai 50 ai 300 euro. In merito ai contenitori per le bevande, agli esercenti del centro storico è vietato vendere per asporto bevande in contenitori di vetro o metallo di qualsiasi capienza, così come per chiunque è vietato introdurre o detenere, sempre nel centro storico, bevande in contenitori di vetro o metallo di qualsiasi capienza.