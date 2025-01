Alla vigilia del Consiglio europeo sulla “difesa”

Ri-costruiamo l’Europa della pace

Venerdì 31 gennaio 2025

Conferenza Stampa

Ore 12.00

Roma, Sala David Sassoli, Palazzo Valentini, Piazza Venezia 6

Interverranno, in presenza, Marco Tarquinio (S&D), Brando Benifei (S&D), Gaetano Pedullà (M5S), Dario Tambutrrano (M5S), Carolina Morace (M5S); Flavio Lotti, Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace; Marco Mascia, Rete delle Università Italiane per la Pace (RUniPce) e, in collegamento, Giuseppe Lupo (S&D), Matteo Ricci (S&D), Cecilia Strada (S&D), Leoluca Orlando (Verdi), Ignazio Marino (Verdi), Silvana Amati, Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

Lunedì 3 febbraio 2025, i leader dell’Unione Europea s’incontreranno a Bruxelles per parlare di “difesa europea”. Con loro ci saranno il segretario generale della Nato, Mark Rutte, e il primo ministro del Regno Unito, Keir Starmer. Un “Consiglio” allarmante. Invece di mettere al centro la pace e le iniziative necessarie per riportarla al più presto in Europa e nel mondo, ancora una volta si discuteranno aumenti delle spese militari, produzione di armi e piani di guerra.

Alla vigilia di questo vertice, mentre crescono le grida disperate delle vittime di troppe guerre e intollerabili violenze, un gruppo di parlamentari europei di diverse forze politiche s’incontrerà a Roma, venerdì 31 gennaio 2025, per decidere un’agenda comune di lavoro per la pace.

Molti i problemi in agenda: le guerre in Ucraina, RD Congo, Sudan, Libano, il dramma di Gaza, della Palestina e del resto del Medio Oriente, la corsa al riarmo e l’intelligenza artificiale, il cambiamento climatico, le migrazioni, i muri e le deportazioni, il sostegno all’Onu, alla Corte Penale Internazionale, all’Unrwa, all’Oms, all’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e allo “spirito di Helsinki”, la cancellazione del debito dei paesi impoveriti, le prospettive di una economia di pace fondata sui diritti umani. In programma anche l’organizzazione della prossima Marcia della pace PerugiAssisi.

Le conclusioni dell’incontro saranno comunicate nella conferenza stampa che si svolgerà a Roma venerdì 31 gennaio 2025, alle ore 12.00 nella Sala David Sassoli, Palazzo Valentini, Piazza Venezia 6.