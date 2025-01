Polizia di Stato Siena: sottoscrizione protocollo DIESSE Polizia Postale Questore

Monteriggioni, 29 gennaio 2025 – Sottoscritto il Protocollo d’intesa tra la Polizia di Stato e la DIESSE Diagnostica Senese S.p.A., per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici sui sistemi informativi.

Stamattina, il Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale per la Toscana, dr.ssa Eva Claudia Cosentino e l’Amministratore Delegato della DIESSE, dott. Massimiliano Boggetti, hanno siglato il Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici a tutela dei sistemi informativi e delle infrastrutture tecnologiche in uso alla società.

Il Protocollo prevede una collaborazione volta alla condivisione e all’analisi di informazioni per prevenire e contrastale eventuali attacchi o danneggiamenti informatici, segnalazioni di emergenze relative a vulnerabilità dei sistemi e sviluppo di attività di comunicazione per fronteggiare le situazioni di emergenza. Tutelare i dati sensibili e salvaguardare la continuità dell’erogazione dei servizi sono gli obiettivi principali dell’Accordo.

Del resto, nel delicato settore della protezione della sicurezza cibernetica, la rapidità e l’aggiornamento del flusso informativo costituisce uno strumento insostituibile per la realizzazione di efficaci strategie di prevenzione e di repressione, a fronte di sempre più sofisticate e mutevoli dinamiche d’attacco.

La Polizia Postale è quotidianamente impegnata nella creazione di forme sempre più solide e strutturate di collaborazione, che consentano di ottimizzare le conoscenze acquisite, anche grazie al fondamentale contributo dei numerosi attori istituzionali coinvolti e delle più qualificate realtà del mondo imprenditoriale, sia in ambito nazionale sia a livello regionale.

Si tratta di un settore della sicurezza su cui hanno influito anche gli effetti derivanti da un panorama internazionale ancora caratterizzato da forte instabilità, che ha determinato un aumento degli attacchi a livello nazionale, soprattutto contro istituzioni finanziarie, nonché Enti e aziende che operano in vari settori strategici per il nostro Paese.

Il documento è stato firmato alla presenza del Questore della Provincia di Siena, Ugo Angeloni, il quale ha così commentato l’iniziativa: “Anche nello spazio cibernetico la prevenzione è lo strumento attraverso il quale è possibile arginare il rischio di attacchi criminali. La collaborazione con la comunità e, nel caso specifico, con alcuni operatori imprenditoriali maggiormente a rischio anche in questo caso costituisce la base più solida su cui è possibile costruire percorsi di maggiore sicurezza.”.

Aggiunge la dr.ssa Cosentino: “Nel contesto di una rapida evoluzione delle minacce digitali, implementare la sicurezza cibernetica in settori particolarmente sensibili, come quello sanitario, è sostanziale. Lo scopo è di mitigare eventuali eventi informatici e proteggere informazioni sensibili, prevedendo la possibilità di un intervento immediato in caso di attacchi cibernetici. Il Protocollo siglato con Diesse rientra, quindi, nella “mission” della Polizia Postale di innalzare il livello dei sistemi di sicurezza delle Aziende pubbliche e private e lo scambio informativo utile all’individuazione, in via preventiva, di eventuali criticità e all’attivazione veloce di soluzioni adeguate.”

L’Amministratore Delegato Massimiliano Boggetti dichiara inoltre: “DIESSE è un’azienda che da oltre 45 anni è leader nella diagnostica del sistema immunitario con una specializzazione in quella infettivologica. Abbiamo giocato un ruolo chiave negli anni bui del Covid grazie alla nostra infrastruttura capace di espandere agenti patogeni in ambienti ad alto confinamento biologico e di archiviarli in una biobanca ad altissima sicurezza. Facciamo parte della rete anti-pandemica internazionale e, dovendo gestire il nostro impianto con un sofisticato software che lo sovraintende, abbiamo la necessità di prestare molta attenzione ai possibili cyberattacchi capaci di compromettere non solo la sicurezza del nostro campus, ma anche il rischio di furti dei nostri dati sensibili. Siamo dunque felici di collaborare con la Polizia Postale al fine di proteggere DIESSE che è, a tutto titolo, un polo strategico per il nostro Paese.”