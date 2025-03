Policlinico Santa Maria alle Scotte: parte la Self-Accettazione

Dal 28 marzo operativa la self-accettazione per le visite specialistiche di oculistica presso gli ambulatori del lotto 1, piano -1

Sarà possibile gestire in autonomia l’accettazione delle visite specialistiche prenotate ed effettuare il pagamento del ticket, senza necessità di recarsi allo sportello

Sarà attivato all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, dal 28 marzo, il servizio di Self-Accettazione, che consentirà ai pazienti di gestire in autonomia l’accettazione delle visite specialistiche prenotate ed effettuare il pagamento del ticket, senza necessità di recarsi allo sportello.

La Self-Accettazione sarà inizialmente disponibile per alcune visite specialistiche di oculistica agli ambulatori del lotto 1 piano -1, con un’estensione progressiva ad altre prestazioni. Attualmente, il servizio non è previsto per tutti gli esami, come le analisi di laboratorio ma solo per alcune prestazioni dell’oculistica quali i controlli e le visite. I totem abilitati saranno quelli lungo il corridoio principale che porta al lotto 1, piano -1 e lungo il corridoio degli ambulatori, in prossimità della sala di attesa degli ambulatori ortopedici, al piano -1. Il servizio sarà accessibile attraverso tre modalità:

• App Toscana Salute ( https://www.regione.toscana.it/toscana-salute ), con autenticazione tramite SPID, richiesta nuovamente in caso di inattività prolungata;

• Portale CUP online ( https://prenota.sanita.toscana.it/ ), accessibile da qualsiasi dispositivo con connessione internet;

• Totem presenti nella struttura ospedaliera, utilizzabili con Tessera Sanitaria attivata con PIN. L’attivazione del PIN può essere effettuata presso lo sportello dedicato, situato in prossimità del servizio accoglienza all’ingresso centrale, subito dopo il box distribuzione farmaci.

Il progetto è finanziato nell’ambito della MISURA 6 – Salute del PNRR, con l’obiettivo di ottimizzare l’accesso ai servizi sanitari, riducendo i tempi di attesa agli sportelli e semplificando le procedure per i pazienti. Maggiori informazioni sono disponibili al link: https://www.regione.toscana.it/-/self-accettazione-per-visite-specialistiche