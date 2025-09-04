Guerra Israele-Palestina news del 04.09.2025

Gaza: l’esercito israeliano afferma di aver preso il controllo del 40% della città di Gaza

“L’operazione si espanderà e si intensificherà nei prossimi giorni”, ha dichiarato giovedì il portavoce dell’esercito israeliano Effi Defrin. “Aumenteremo la pressione su Hamas fino alla sua sconfitta. Continueremo a dargli la caccia ovunque”.

Gaza, Hamas: “Pronti a cessate il fuoco globale e scambio prigionieri-ostaggi”. Israele: “Propaganda”

L’ufficio di Netanyahu rispedisce la proposta al mittente ribadendo che la guerra “può terminare immediatamente solo se vengono soddisfatte cinque condizioni”

Miliziani di Hamas – Fotogramma

04 settembre 2025 | 00.01

Redazione Adnkronos

LETTURA: 1 minuti

Hamas ha annunciato di essere pronto per un cessate il fuoco globale nella Striscia di Gaza, che include uno scambio di prigionieri con ostaggi e la fine del conflitto in corso.

“Questo accordo – è la posizione di Hamas riportata dal Times of Israel – porrà fine alla guerra nella Striscia di Gaza, determinerà il ritiro di tutte le forze di occupazione dall’intera Striscia di Gaza, aprirà i valichi di frontiera per consentire l’ingresso di tutti i beni di prima necessità della Striscia di Gaza e avvierà il processo di ricostruzione”.

Ma l’ufficio del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu definisce “un’ulteriore propaganda di Hamas, priva di qualsiasi novità” la dichiarazione dei miliziani palestinesi. La guerra “può terminare immediatamente se vengono soddisfatte cinque condizioni: il rilascio di tutti gli ostaggi; il disarmo di Hamas; la smilitarizzazione della Striscia di Gaza; il controllo di sicurezza israeliano a Gaza; e l’istituzione di un’amministrazione civile alternativa che non indottrini al terrorismo, non diffonda il terrorismo e non minacci Israele'”, viene rilevato dall’ufficio del premier israeliano. “Solo queste condizioni – afferma l’ufficio di Netanyahu – impediranno ad Hamas di riarmarsi e ripetere il massacro del 7 ottobre ancora e ancora, come promette apertamente di fare”.

Israele condanna le dichiarazioni del Commissario UE sul “genocidio” nella Striscia di Gaza

Il Ministero degli Esteri israeliano ha condannato “fermamente” quelle che ha definito “infondate” dichiarazioni della Commissaria europea Teresa Ribera, che ha descritto le operazioni militari nella Striscia di Gaza come “genocidio ” . “Così facendo, [la signora] Ribera diventa un tramite per la propaganda di Hamas “.

“Oggi controlliamo il 40% di Gaza City. L’operazione si espanderà e si intensificherà nei prossimi giorni “, ha dichiarato la portavoce dell’esercito israeliano Effie Defrin in un discorso su YouTube . “Aumenteremo la pressione su Hamas finché non sarà sconfitto. Continueremo a dargli la caccia ovunque “.