Giornata mondiale del Cuore, all’Aou Senese Open Week di Fondazione Onda ETS

Giornata mondiale del Cuore, all’Aou Senese Open Week di Fondazione Onda ETSI

In programma numerose iniziative di prevenzione dal 27 settembre al 1° ottobre

In occasione della Giornata mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre, l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese aderisce alle iniziative di Fondazione Onda ETS che ripropone, per il quinto anno consecutivo, l’(H) Open Week dedicato alle malattie cardiovascolari. L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce di queste malattie. L’Aou Senese è uno dei 150 ospedali del network Bollini Rosa aderenti all’iniziativa e offrirà gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici, eventi e colloqui, info point e distribuzione di materiale informativo nelle aree specialistiche di cardiochirurgia, cardiologia e chirurgia vascolare, cardiologia interventistica, endocrinologia, fisioterapia, medicina e salute di genere e medicina dello sport e riabilitativa.

L’Aou Senese, in collaborazione con l’Associazione Siena Cuore, sarà presente a Siena, in Piazza Matteotti, dove verranno effettuati esami e visite gratuite. In particolare, sabato 27 settembre, dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 si terranno visite, consulenze, colloqui e consegna di materiale informativo organizzati dal centro Medicina e salute di genere, con screening per l’obesità, con gli endocrinologi.

Sempre nello stesso luogo sabato 27, dalle ore 9 alle 18, e domenica 28 settembre, dalle ore 9 alle 13, la Cardiologia effettuerà elettrocardiogrammi e controlli della pressione arteriosa.

Domenica 28 settembre alle ore 9:30, con partenza da Piazza Matteotti, ci sarà “La camminata del cuore”, evento di sensibilizzazione alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Al gazebo sarà presente un medico della Medicina dello sport a disposizione dei cittadini e cittadine per informazioni e distribuzione di materiale informativo.

Domenica 28 settembre la Cardiologia Interventistica organizza dalle ore 9 alle 11:30, negli ambulatori al lotto 2 piano 2 dell’Aou Senese, ecocardiogrammi di screening per le valvulopatie cardiache. Per prenotare si può telefonare allo 0577 586873 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 10.30, oppure inviare una email a a.annesanti@ao-siena.toscana.it.

Lunedì 29 settembre e mercoledì 1° ottobre, dalle ore 14 alle 17.45, la Chirurgia Vascolare effettuerà ecocolordoppler di screening all’ambulatorio 102 del lotto 1 piano 3. Per prenotare si può telefonare allo 0577 586873 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 10.30, oppure inviare una mail a a.annesanti@ao-siena.toscana.it.

Mercoledì 1° ottobre, dalle ore 16.30 alle 19, la professoressa Serafina Valente e le dottoresse Francesca Cesareo e Francesca Maria Righini terranno un approfondimento sulle sindromi coronariche acute, nella biblioteca della Cardiologia al lotto 3 piano 3.

L’Aou Senese ha inoltre realizzato dei video divulgativi sul percorso clinico-assistenziale del paziente elettivo valvolare in cardiochirurgia e sul percorso di riabilitazione per interventi cardiochirurgici mininvasivi che saranno promossi, nei prossimi giorni, sul canale YouTube dell’ospedale Santa Maria alle Scotte: @AouSenese.

Le malattie cardiovascolari (MCV) rappresentano la principale causa di morte a livello mondiale. Più nello specifico, in Italia, sono responsabili del 35,8 per cento di tutti i decessi: 38,8 per cento nelle donne e 32,5 per cento negli uomini. Nelle donne, le MCV si manifestano con un ritardo di almeno dieci anni rispetto agli uomini, infatti fino alla menopausa sono protette dallo “scudo” ormonale degli estrogeni. Dopo la menopausa, però, le donne risultano colpite persino più degli uomini da eventi cardiovascolari, spesso in forma più grave, anche se si manifestano con un quadro clinico meno evidente.

Per entrambi i sessi resta però cruciale il ruolo della prevenzione primaria, legata principalmente agli stili di vita, e della diagnosi precoce, in particolare in coloro che presentano fattori di rischio cardiovascolare, quali: familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, sedentarietà, sovrappeso, obesità, stress.