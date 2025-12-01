I GRANDI EVENTI GIUBILARI PREMIATI AI BEST EVENT AWARDS 2025, GLI OSCAR DEL SETTORE, COME MIGLIORE EVENTO AL MONDO

PER LA GESTIONE DELLA COMPLESSITÀ ORGANIZZATIVA

IL GIUBILEO DEI GIOVANI CON OLTRE 1.2 MILIONI DI PARTECIPANTI È STATO ELETTO “EVENTO PIÙ ICONICO DELL’ANNO”

Roma, 29 novembre 2025 – I Grandi Eventi Giubilari, tra cui il Giubileo dei Giovani tenutosi lo scorso 2 e 3 agosto a Tor Vergata a Roma, sono stati protagonisti in questi giorni dei Best Event Awards, gli “oscar” del mondo degli eventi italiani e internazionali (Bea World) che si sono tenuti a Roma all’auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

I grandi eventi giubilari affidati da Giubileo 2025 S.p.A. a Ninetynine, pluripremiata agenzia italiana indipendente, leader mondiale nella governance di progetti strategici complessi e appena riconfermata migliore agenzia di eventi al mondo, sono stati scelti tra 470 candidature provenienti da 40 Paesi come i migliori eventi al mondo per la gestione della complessità organizzativa e come migliore celebrazione/ricorrenza del 2025.

Tra i Grandi Eventi Giubilari che ogni 25 anni riuniscono a Roma i cattolici di tutto il mondo, il più emblematico per festosità e adesione è sempre il Giubileo dei Giovani, che quest’anno ha registrato la partecipazione di oltre 1.2 milioni di fedeli. Un successo reso possibile grazie a un imponente lavoro di coordinamento tra tutti gli attori istituzionali (Società Giubileo 2025, il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo 2025, la Santa Sede e la Protezione Civile) e tecnici coinvolti (più di 100 aziende, oltre 4.000 operatori, 3.000 volontari della Protezione Civile, 500 della Santa Sede e 1.000 agenti impegnati sul campo). Un esempio virtuoso di integrazione fra pubblico e privato, che ha reso possibili 36 ore ininterrotte di evento, nel corso delle quali si sono alternati momenti di solenne preghiera a momenti di puro show e allegria.

Il Giubileo dei Giovani 2025 è stato premiato come evento più iconico dell’anno ai BEA Italia grazie anche all’enorme palco altare di 1.400 mq per 30 mt di altezza, sospeso a 5 mt da terra e protetto da 88 tonnellate di copertura, diventato il simbolo memorabile dell’evento con dinnanzi una platea composta da 7.629 sedie e con 508 posti dedicati all’inclusività per persone con disabilità e accompagnatori. Un grandioso allestimento tecnologico, mai realizzato al mondo, con 179 torri audio-video, 2.400 mq di superficie video, 2000 casse acustiche, 20 km di fibra, 15 km cavi elettrici, un Centro Operativo Avanzato (COA) di 400 mq, ha permesso ai presenti di vivere a pieno tutti i momenti anche grazie alla possibilità di essere sempre connessi alle app per la traduzione in simultanea.

I Grandi Eventi Giubilari sono saliti sul podio anche tra i migliori evento culturali dell’anno, tra i grandi show e tra i migliori eventi delle pubbliche istituzioni.

“Il premio conferito a Ninetynine ai Best Event Awards 2025 – ha dichiarato il Sindaco di Roma e Commissario per il Giubileo 2025 Roberto Gualtieri – rappresenta una conferma autorevole dell’eccellente riuscita, organizzativa e comunicativa, del Giubileo dei Giovani, che a Tor Vergata ha visto il più grande allestimento audio-video mai realizzato al mondo. L’evento dello scorso agosto è stato un momento straordinario, di cui Roma e l’intero Paese possono andare orgogliosi”.

“Oltre un milione di persone – prosegue il Sindaco – hanno partecipato a uno degli appuntamenti più significativi del Giubileo, un vero banco di prova per tutte le professionalità coinvolte. Il premio conferito conferma ancora una volta che Roma ha tutte le carte in regola per ospitare grandi eventi capaci di generare lavoro, valorizzare competenze e rafforzare l’immagine internazionale della nostra città”.

“La Società Giubileo 2025 è stata incaricata dal Governo di occuparsi dell’organizzazione e degli allestimenti dei Grandi Eventi Giubilari – ha dichiarato Marco Sangiorgio, AD di Giubileo 2025 Spa – Ne ha gestito il budget, i contratti con oltre cento fornitori, i rapporti con le istituzioni e con decine di soggetti pubblici e privati. Due anni di lavoro e un’esperienza unica ed elettrizzante. Ora che tutto è andato per il meglio, festeggiamo con grande soddisfazione i premi assegnati ai Best Event Awards 2025 a Ninetynine, che abbiamo scelto per aiutarci in un gigantesco lavoro di coordinamento e di gestione di una complessità organizzativa davvero fuori dal comune”.

“Più di due anni di lavoro hanno consentito di arrivare preparati ad uno degli eventi più complessi della storia recente, il Giubileo 2025 – ha aggiunto Agostino Miozzo, Coordinatore dei servizi di accoglienza e assistenza per il Giubileo – Complesso per l’imponenza di molti appuntamenti che hanno visto la partecipazione di centinaia di migliaia di pellegrini, sino al grande appuntamento di Tor Vergata, che ha visto dispiegati apparati dello Stato, della sicurezza, enti pubblici e privati, volontari di tutto il paese. Gli ottimi risultati raggiunti possono essere attribuiti al cosiddetto “sistema giubileo”, una modalità di preparazione alla gestione degli eventi che ha consentito di attivare e coordinare le migliori competenze e professionalità esistenti nel sistema pubblico e privato del nostro paese. Alla complessità si sono poi aggiunti eventi imprevisti quali il funerale di Papa Francesco e l’intronizzazione di Papa Leone XIV; eventi che si sono sovrapposti senza alcuna criticità alle celebrazioni giubilari già programmate, proprio grazie alla struttura organizzativa predisposta”.

“La straordinaria complessità, l’enorme partecipazione e l’impatto reputazionale per l’Italia che caratterizza i grandi eventi del Giubileo ci ha permesso di sperimentare, di concerto con Giubileo 2025 S.p.A., il Commissario Straordinario, la Presidenza del Consiglio e la Santa Sede, un nuovo modello di organizzazione integrata che ha portato alla ridefinizione, anche per il futuro, degli gli standard gestionali di questi grandi appuntamenti” afferma Simone Mazzarelli, AD e Fondatore di Ninetynine.