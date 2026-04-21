Facciamo come Francesco!

Concluso ad Assisi il Meeting Nazionale delle Scuole di Pace

Io cambio. Due parole. Un impegno. Chiaro. Netto. Inequivocabile. Si è concluso sabato 17 aprile ad Assisi il Meeting Nazionale delle Scuole di Pace “Io cambio”. Due intensissime giornate di educazione civica “Sui passi di Francesco” tese a formare cittadini consapevoli e responsabili, in un mondo “devastato da una manciata di tiranni” che ha urgente bisogno di nuovi costruttori e costruttrici di pace.

Aperto dai bambini e dalle bambine delle scuole dell’infanzia che hanno illustrato “l’alfabeto colorato di Francesco”, il Meeting si è concluso con una originale Marcia per la pace animata da duemila alunni e studenti delle scuole di 14 regioni italiane all’insegna del motto “Sbellichiamoci!”. Insieme a loro la Rete delle Università per la Pace (RUniPace), il Dottorato di interesse nazionale in Peace Studies, i francescani, il nuovo Vescovo di Assisi e tanti Sindaci e Gonfaloni del territorio, come a dire: la cura delle giovani generazioni e della pace è una responsabilità che dobbiamo affrontare assieme.

Di fronte all’orrore e al disumanesimo dilagante non bastano gesti simbolici ma urgono scelte coraggiose. Responsabilità è la parola che ci manca di più e che dobbiamo riscoprire in fretta. Perché non c’è e non ci sarà mai pace senza responsabilità, cioè senza una nostra, personale, concreta assunzione di responsabilità.

Papa Francesco, che ricordiamo con affetto e riconoscenza ad un anno dalla sua scomparsa, ce l’ha insegnato. Questo è il tempo in cui dobbiamo “fare come Francesco d’Assisi”: cambiare! Smettere di fare la guerra e incominciare a “fare la pace”.

Alla vigilia del 25 aprile, vale la pena di ricordare che quella di Francesco è una storia di liberazione. “Quando una persona, come Francesco d’Assisi, riesce a liberarsi dall’implacabile tirannia delle cose, delle ideologie dominanti, degli egoismi deformanti, della coscienza accomodata e delle più svariate dipendenze quotidiane, diventa modello dell’essere e dell’agire per la liberazione di tutti e a vantaggio del mondo intero”.

In un mondo in guerra, pieno di torri di guardia e di mura difensive, mentre le città vivevano guerre sanguinose tra famiglie potenti, mentre crescevano le zone miserabili delle periferie escluse, Francesco d’Assisi non invocò il cambiamento: lo realizzò in prima persona.

Abbandonò la ricchezza e i sogni di gloria, smise di fare la guerra, cambiò il suo sguardo sugli altri e ne riconobbe la bellezza, assunse piena coscienza di essere nel mondo e si mise in relazione con la realtà e la storia. Non si isolò, non si assentò dalla vita pubblica. Agì, intervenne, organizzò, prese la parola senza mai salire in cattedra. Cercò, visse e promosse la pace. Anche quando a tutti gli altri sembrava impossibile.

Dentro a questa straordinaria vicenda umana ci sono le chiavi con cui, anche oggi, mentre il dolore e il pericolo si fanno più grandi, è possibile dischiudere un futuro più umano. I giovani, le donne, gli uomini, le scuole, le università e gli enti locali che si sono incontrati ad Assisi lo hanno capito e hanno rinnovato l’impegno: investiamo sempre di più sulle giovani generazioni e facciamo di ogni nostra città un Cantiere e una Scuola di pace “sui passi di Francesco”. Il Giro d’Italia per la Pace continua domani a Follonica e a Mirabella Eclano.

Flavio Lotti, Presidente della Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace

Marco Mascia, Presidente Centro Diritti Umani “Antonio Papisca”– Università di Padova

Perugia, 20 aprile 2026

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Continua il

Martedì 21 aprile 2026

14° TAPPA – FOLLONICA

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Camminiamo insieme per la pace

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Martedì 21 aprile Marcia della pace organizzata dalle scuole delle Colline Metallifere. Partenza ore 10 da Piazza a Mare – Follonica.

Alle ore 17:00 presso la Biblioteca Comunale della Ghisa presentazione del libro “La PerugiAssisi. Quando la pace si fa storia”.

Agli eventi della giornata saranno presenti Flavio Lotti, organizzatore della Marcia PerugiAssisi e Randa Harb, Direttrice Rete nazionale delle Scuole di Pace.

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Martedì 21 aprile 2026

15° TAPPA – MIRABELLA ECLANO

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Tutti gli alunni insieme per un futuro di pace!

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La Lampada della Pace di Assisi arriva a Mirabella Eclano (AV) dove l’Istituto Comprensivo “R.Guarini” ha organizzato in ogni suo plesso una serie di iniziative, tra cui passeggiate a piedi e in bicicletta, mostre, momenti musicali e incontri.

Si inizia alle ore 9.00 dal Plesso di Calore e si conclude alle ore 15.00 alla Primaria.

Una grande manifestazione aperta al territorio!

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Mercoledì 22 aprile 2026

16° TAPPA – BASTIA UMBRA

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PerugiAssisi Cantiere di Pace e Sviluppo Sostenibile e tour della Lampada della Pace

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Mercoledì 22 aprile alle ore 18.30 presso l’Auditorium Sant’Angelo incontro nell’ambito del Progetto “PerugiAssisi Cantiere di Pace e Sviluppo Sostenibile”.

Dal 24 aprile al 27 maggio la Lampada della Pace accompagnerà un itinerario educativo che coinvolge tutte le scuole del territorio, dai nidi d’infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado.

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Mercoledì 22 aprile 2026

17° TAPPA – FORMIGINE

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Giro d’Italia per la Pace a Formigine

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Mercoledì 22 aprile alle ore 9.30 presso l’Auditorium Spira Mirabilis

Incontro e accoglienza della “Lampada della pace” con i bambini e le bambine delle scuole primarie.

Organizzato dal Comune di Formigine (MO)

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Venerdì 24 aprile 2026

18° TAPPA – CALENZANO

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Non dimenticare un solo nome e la lampada della pace

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La “Lampada della Pace” farà tappa a Calenzano con letture e riflessioni sulla pace per adulti e bambini dell’IC di Calenzano. Un momento di condivisione in attesa dell’arrivo del grande sudario con i nomi dei bambini uccisi a Gaza.

Organizzato dal Comune di Comune di Calenzano (FI) e dalle associazioni Sale in Zucca ed Emergency, con la partecipazione degli alunni e delle alunne dell’Istituto Comprensivo di Calenzano.

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24 e 25 aprile 2026

19° TAPPA – CERVIA

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Artevento Tappa del Giro d’Italia

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Il 24 aprile Marcia delle bambine e dei bambini con la “Lampada della pace” dalla scuola “Grazia Deledda” fino alla spiaggia di Pinarella di Cervia.

Il 25 aprile Cerimonia di accoglienza della “Lampada della Pace” e presentazione del libro “La PerugiAssisi. Quando la pace si fa storia” – Incontro pubblico di riflessione sui problemi della pace nel contesto contemporaneo con Flavio Lotti, al quale sarà consegnato il Premio Speciale per Perito di Volo.

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Sabato 25 aprile 2026

20° TAPPA – GINOSA

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Festa della Liberazione

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Maratona di lettura dei condannati a morte durante il fascismo.

Le loro parole, la nostra memoria

Dalle ore 9.30 in Piazza IV Novembre.

Organizzato dal Comune di Ginosa (TA) e Arci e con la collaborazione di Percussioni Arcobaleno e coro Utep

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Domenica 26 aprile 2026

21° TAPPA – CAMPOGALLIANO

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Passi partigiani

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Passi partigiani. Trekking storico urbano con il prof. Daniel Degli Esposti.

Camminando nel centro di Campogalliano, andiamo alla scoperta di ciò che accadde nei venti mesi della Resistenza e dei segni lasciati da chi ha scelto di ricordare il movimento di Liberazione.

Organizzato dal Comune di Campogalliano (MO)

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Ufficio Stampa

Fondazione PerugiAssisi

per la Cultura della Pace

via della Viola, 1 – 06122 Perugia