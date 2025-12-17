Roma: 15ª edizione della Christmas Run 2025 for Sant’Egidio

CHRISTMAS RUN 2025 FOR SANT’EGIDIO

CORSA SOLIDALE PER RAFFORZARE LA TELEMEDICINA IN MALAWI

Roma, 16 dicembre 2025 – Presentata stamattina in Sala del Carroccio, Campidoglio, la 15ª edizione della Christmas Run 2025 for Sant’Egidio. Sono intervenuti: Sandro Petrolati, Capogruppo capitolino di Demos; Ferdinando Bonessio, Presidente Commissione Sport Roma Capitale; Gioia Farnocchia, assessora alle Politiche Culturali, alle Politiche dello Sport, alla Promozione del Benessere del Cittadino, alle Politiche di Genere e Pari Opportunità del Municipio Roma XII; Stefano Capparucci, Comunità di Sant’Egidio; Claudio Santini, Fondatore della Christmas Run e Jacopo Volpi, giornalista, che ha moderato la presentazione.

La Christmas Run, organizzata dal Programma DREAM della Comunità di Sant’Egidio con il patrocinio del Municipio XII, avrà luogo domenica 21 dicembre. La corsa partirà alle ore 10:00 dall’area situata di fronte al centro anziani, presso l’ingresso di Villa Pamphili, accessibile dall’entrata in Via Leone XIII n. 30.

La partecipazione alla Christmas Run 2025 è aperta a tutti, con una quota di iscrizione di 10 euro. Si tratta di un’esperienza non competitiva aperta a corridori, camminatori e a chiunque voglia partecipare.

“La Christmas Run è un evento a cui sono fortemente legato e a cui ho sempre partecipato, già quando lavoravo al San Camillo. Ora che in veste di consigliere capitolino posso collaborare alla sua organizzazione e promozione, insieme a Claudio Santini, è ancora più bella da vivere. Correre insieme per un progetto significa condividere salute, divertimento nella natura, ma con la finalità di aiutare qualcuno, di portare fisicamente la nostra solidarietà ad uno specifico progetto” ha sottolineato Sandro Petrolati, capogruppo capitolino di Demos.

I fondi raccolti dalle iscrizioni saranno interamente destinati al Programma DREAM della Comunità di Sant’Egidio, che da 23 anni sostiene i sistemi sanitari nazionali di 10 paesi dell’Africa Sub-sahariana. Attraverso una rete di 50 centri sanitari e 28 laboratori di biologia molecolare, il Programma si impegna nella formazione del personale locale e offre servizi di prevenzione e cura a oltre 500.000 pazienti (info su www.dream-health.org)

“Il ricavato della Christmas Run di quest’anno sarà destinato al rafforzamento della telemedicina in Malawi. DREAM è attivo nel paese dal 2005 e, con 13 centri, offre assistenza e cure a oltre 18.000 pazienti. In un contesto dove il numero di medici è drammaticamente insufficiente, la possibilità di condividere a distanza competenze, diagnosi e consulenze rappresenta un vero ponte di vita tra i centri sanitari e i pazienti più vulnerabili. Il sostegno della Christmas Run ci permetterà di consolidare una rete che unisce professionalità, tecnologia e solidarietà, garantendo a tante donne, uomini e bambini un accesso a cure di qualità che altrimenti resterebbero fuori dalla loro portata.” ha dichiarato Stefano Capparucci, relatore per Sant’Egidio.

Per partecipare basta preiscriversi online su: www.christmasrun.it oppure effettuare l’iscrizione il mattino dell’evento direttamente nel luogo di ritrovo.

