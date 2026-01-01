Fonte Adnkronos

Svizzera, esplosione in un bar a Crans-Montana: “Almeno 40 morti durante festa di Capodanno”

La polizia ha parlato di molte vittime nell’incendio, avvenuto nella lussuosa località sciistica. Farnesina: “Verifiche su eventuale presenza di italiani”

Il bar svizzero a fuoco

01 gennaio 2026 | 07.17

Sarebbero almeno quaranta i morti in un’esplosione che ha scosso la località sciistica svizzera di Crans-Montana oggi, martedì 1 gennaio, come riporta il quotidiano svizzero Blick.

L’incendio nel bar ‘Le Constellation’ sarebbe scoppiato nel seminterrato, informa la polizia parlando con i media locali, mentre si svolgevano i festeggiamenti di Capodanno intorno all’1.30. Filmati non verificati circolati sui social media mostrano un incendio scoppiato in un bar, dove si stavano svolgendo i festeggiamenti per il Capodanno. Sul posto sono intervenuti diversi elicotteri e i pompieri per domare l’incendio. Si indaga sulle cause di quanto accaduto.

La polizia ha comunicato che è stata istituita una linea di assistenza telefonica per le famiglie delle persone colpite. Crans-Montana è una lussuosa località sciistica situata nel cuore delle Alpi svizzere, a circa due ore dalla capitale svizzera Berna. Lo scoppio è avvenuto mentre nel bar erano presenti più di cento persone, ha precisato un portavoce della polizia cantonale. Il locale poteva ospitare 400 persone.