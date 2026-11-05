

Mattarella al complesso Donnaregina per il 20° anniversario della Fondazione con il Sud

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato a Napoli, presso il Complesso Monumentale Donnaregina, all’incontro “Sud Vivo, 20 anni con il Sud”, organizzato in occasione del ventesimo anniversario della Fondazione con il Sud.

Napoli, 05/11/2026 Il Presidente Mattarella alla cerimonia in occasione del 20° anniversario della Fondazione con il Sud

L’evento è stato introdotto dall’esecuzione dell’Inno Nazionale da parte dell’orchestra “Tornaccantà”, che utilizza strumenti musicali creati dai laboratori di liuteria delle case di reclusione, nell’ambito del progetto “Metamorfosi”. Gli strumenti sono realizzati con il legno delle imbarcazioni naufragate nel Mar Mediterraneo.

Dopo i saluti istituzionali di Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, di Roberto Fico, Presidente della Regione Campania, di Domenico Battaglia, Arcivescovo di Napoli, si sono svolte due sessioni di lavoro: “Cosa vuol dire Sud Vivo? Spopolamento e rigenerazione demografica al Sud” e “20 anni con il Sud”. Queste hanno visto gli interventi di: Fabrizio Minnella, Responsabile della comunicazione e delle relazioni esterne della Fondazione con il Sud; Claudia Fauzia, Responsabile di “Patto per Restare”; Elio Dongiovanni, Responsabile di un’associazione di volontariato e ristorazione etica (“Cime di Rapa”); Francesco Izzo, docente universitario e curatore del Report “Sud Vivo”; Giovanni Azzone, Presidente di ACRI; Giancarlo Moretti, portavoce del Forum “Terzo Settore”.

È quindi intervenuto Stefano Consiglio, Presidente della Fondazione con il Sud.

L’evento si è concluso con il saluto del Presidente Mattarella.

L’appuntamento è stato dedicato al tema dello spopolamento del Mezzogiorno e alle prospettive di rigenerazione demografica.