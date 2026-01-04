CRANS-MONTANA, GUALTIERI: “SCOMPARSA RICCARDO MINGHETTI CI ADDOLORA. ROMA ABBRACCIA LA FAMIGLIA”

Roma, 4 gennaio 2026 – «Siamo accanto alle famiglie delle ragazze e dei ragazzi italiani che hanno perso la vita o sono rimasti feriti nella tragedia di Crans-Montana con un dolore che è difficile anche solo immaginare. In queste ore è stato purtroppo identificato il corpo di un giovane romano, Riccardo Minghetti, e la sua morte ci colpisce profondamente. Alla sua famiglia va la nostra vicinanza più sincera, insieme all’abbraccio e alle condoglianze di tutta Roma. Un pensiero va anche a Manfredi Marcucci, ancora ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano, con l’augurio che possa rimettersi presto e tornare dai suoi cari. Roma Capitale è pronta a mettersi a disposizione delle famiglie in ogni forma necessaria, condividendone il dolore con discrezione e rispetto». Così in una nota il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.