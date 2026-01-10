ATTUALITÀ

Vertenze. Crisi Woolrich Bologna, sospensione della procedura in corso

Marina PellitteriBy Nessun commento1 Mins Read

Vertenze. Crisi Woolrich Bologna, sospensione della procedura in corso. L’assessore Paglia: “Trasferiamo la discussione al tavolo istituzionale”
Oggi in Regione il tavolo di confronto con il sindaco Lepore, le organizzazioni sindacali e i rappresentanti aziendali

Bologna – Sospensione della procedura in corso e avvio della discussione con i sindacati e le istituzioni sulla riorganizzazione che l’azienda che ha acquisito Woolrich ha la necessità di portare avanti. E’ quanto stabilito al tavolo della vertenza che si è tenuto questo pomeriggio in Regione Emilia-Romagna, alla presenza dell’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, delle organizzazioni sindacali e dei rappresentanti dell’azienda.

“Chiediamo di avviare un percorso corretto, vogliamo poterci far carico di una difficoltà, ma per farlo abbiamo bisogno di chiarire i pregressi e di parlare di piani industriali e di prospettive- ha detto al tavolo l’assessore Paglia-. In Emilia-Romagna, anche grazie al Patto per il lavoro e per il clima, si mettono in campo tutte le possibili soluzioni a difesa dell’occupazione e dei lavoratori. Oggi siamo qui per trasferire la discussione su un tavolo istituzionale, dove ragionare su tutti gli strumenti possibili di riorganizzazione”.
Barbara Musiani

Share.

Marina Pellitteri direttore responsabile ed editore Aletheia Online

Related Posts

Leave A Reply