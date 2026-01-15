Mattarella riceve i partecipanti al 30° anniversario del Seminario di Venezia per la stampa britannica
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale i partecipanti al 30° anniversario del Seminario di Venezia per la stampa britannica.
Nel corso dell’incontro sono intervenuti l’Ambasciatore d’Italia a Londra, Inigo Lambertini, il Decano dei giornalisti britannici, Robert Fox e la Direttrice dell’Associazione Stampa Estera, Deborah Bonetti.
Al termine, il Presidente Mattarella ha rivolto un indirizzo di saluto ai presenti.