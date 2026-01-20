Il mare invade le strade a Furci Siculo nel Messinese con onde altissime. “Il lungomare è completamente allagato, ovviamente è interdetto e noi continuiamo a monitorarlo” dice il sindaco del paese, dove le forti mareggiate hanno invaso il lungomare e le onde hanno trascinato via anche le panchine. “Nelle prossime ore le onde potrebbero raggiungere anche i sette metri di altezza” avverte il primo cittadino, chiedendo di non uscire di casa. Nel filmato le immagini choc della mareggiata.
Mareggiata su costa messinese, onde spaventose sul lungomare di Furci Siculo
By Marina Pellitteri
Marina Pellitteri
Marina Pellitteri direttore responsabile ed editore Aletheia Online