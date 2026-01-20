Von der Leyen Groenlandia: Risposta Ue a Usa sarà decisa”

Gli “shock geopolitici” che segnano il mondo di oggi sono una “opportunità” da cogliere, per costruire “l’indipendenza europea”. Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, parlando al World Economic Forum di Davos, in Svizzera.

“Gli shock geopolitici possono, e devono, rappresentare un’opportunità per l’Europa – afferma von der Leyen – a mio parere, il cambiamento epocale che stiamo attraversando oggi è un’opportunità, anzi una necessità, per costruire una nuova forma di indipendenza europea. Questa esigenza non è nuova, né è una reazione a eventi recenti”.

Invece, prosegue, “è un imperativo strutturale da molto più tempo. Quando ho usato questo termine, indipendenza europea, circa un anno fa, sono rimasta sorpresa dalle reazioni scettiche. Ma a meno di un anno di distanza, ora esiste un reale consenso su questo punto”. Per von der Leyen “la verità è che potremo sfruttare questa opportunità solo se riconosceremo che questo cambiamento è permanente. Certo, la nostalgia fa parte della storia umana. Ma la nostalgia non riporterà indietro il vecchio ordine”, assicura.