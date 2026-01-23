Registrato terremoto di 2.7 a Casteldaccia

Terremoto di magnitudo ML 2.7 del 23-01-2026 ore 00:34:07 (Italia) in zona: 2 km W Casteldaccia (PA)
Dati Evento
Sismicità e Pericolosità
Impatto
Localizzazioni e Magnitudo
Meccanismo di sorgente sismica
Download
Un terremoto di magnitudo ML 2.7 è avvenuto nella zona: 2 km W Casteldaccia (PA), il
22-01-2026 23:34:07 (UTC) 8 ore, 35 minuti fa
23-01-2026 00:34:07 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 38.0547, 13.5132 ad una profondità di 7 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.
Hai sentito il terremoto? Clicca qui
Compila il questionario.
Visualizza la localizzazione con
GeoHack GeoHack
GoogleMap GoogleMap
OpenStreetMap OpenStreetMap
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Casteldaccia PA 2 11685 11685
Bagheria PA 3 55387 67072
Santa Flavia PA 3 11272 78344
Altavilla Milicia PA 4 8210 86554
Misilmeri PA 6 29258 115812
Ficarazzi PA 6 12933 128745
Villabate PA 7 20252 148997
Belmonte Mezzagno PA 11 11273 160270
Bolognetta PA 11 4179 164449
Trabia PA 14 10505 174954
Marineo PA 14 6647 181601
Baucina PA 14 2008 183609
Palermo PA 15 674435 858044
Ventimiglia di Sicilia PA 15 1953 859997
Cefalà Diana PA 16 1041 861038
Villafrati PA 16 3368 864406
Termini Imerese PA 18 26263 890669
Santa Cristina Gela PA 18 1008 891677
Ciminna PA 18 3780 895457
Godrano PA 18 1181 896638
Altofonte PA 19 10284 906922
Caccamo PA 19 8196 915118
Monreale PA 20 39389 954507
Città più vicine con almeno 50000 abitanti
Il terremoto è stato localizzato
3 Km a S di Bagheria (55387 abitanti)
15 Km a E di Palermo (674435 abitanti)
79 Km a NW di Caltanissetta (63360 abitanti)
83 Km a N di Agrigento (59770 abitanti)
88 Km a E di Trapani (68759 abitanti)
93 Km a NE di Mazara del Vallo (51718 abitanti)
99 Km a E di Marsala (83194 abitanti)
I dati e i risultati pubblicati su queste pagine dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sono distribuiti sotto licenza Creative Commons Attribution 4.0 International License. Il Gruppo di Lavoro ISIDe presso Osservatorio Nazionale Terremoti ha beneficiato del contributo finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile.