Giornata della Memoria

Giorno della Memoria. In Emilia-Romagna al via il nuovo bando regionale per il 2026: contributi fino al 70% dei costi per la realizzazione di progetti e iniziative legati ai percorsi della Memoria, all’80^ anniversario della nascita della Repubblica e all’introduzione del diritto di voto alle donne. L’assessora Allegni oggi in visita a Carpi, nel modenese, al Campo di Fossoli e al Museo Monumento al Deportato

“Ricordare l’orrore dell’Olocausto e i crimini del nazifascismo non può ridursi ad un atto formale, ma deve tradursi nel dovere di comprendere e contrastare l’odio e l’antisemitismo, in qualunque forma si ripresentino. La Regione in campo per preservare, valorizzare e rendere accessibile questo patrimonio collettivo”. Organizzazioni, Associazioni, Fondazioni, Comuni e Unioni di Comuni i destinatari del bando annuale

Bologna – Al via in Emilia-Romagna il nuovo bando per la valorizzazione di luoghi, progetti e attività legati alla storia e alla memoria del Novecento.

Proprio alla vigilia del Giorno della Memoria, che si celebra oggi, la Giunta ha approvato nell’ultima seduta di ieri l’avviso annuale rivolto a Organizzazioni, Associazioni, Fondazioni, Comuni e Unioni di Comuni per sostenere, con contributi fino al 70% dei costi, iniziative che abbiano come principali obiettivi, per il 2026, tre linee di intervento: valorizzazione dei percorsi regionali collegati ai luoghi della memoria, organizzazione di iniziative per celebrare l’ottantesimo Anniversario della nascita della Repubblica e dell’estensione del diritto di voto alle donne.

Ci sono luoghi, infatti, diventati un simbolo delle atrocità compiute nel secolo scorso, come i due visitati oggi a Carpi, nel modenese, dall’assessora alla Cultura, Gessica Allegni: il Campo di Fossoli, il principale luogo di transito per la deportazione dall’Italia verso i lager nazisti, e il Museo Monumento al Deportato, con le parole incise sui muri, tratte dalle lettere dei condannati a morte della Resistenza europea, i nomi di 15.000 deportati italiani e le opere di Guttuso, Léger, Picasso.

“Essere qui oggi significa confrontarsi con una delle pagine più dolorose della storia- afferma Allegni-. Questi luoghi non sono semplici testimonianze del passato: sono spazi che parlano al presente, che interrogano le nostre coscienze e ci consegnano la responsabilità non solo di custodire la memoria, ma di trasmetterla alle nuove generazioni. Camminare tra le baracche del Campo di Fossoli significa sentire il peso di vite spezzate, di una dignità calpestata e annientata; il Museo-Monumento al Deportato di Carpi, con la sua straordinaria forza evocativa ci restituisce la dimensione umana di quella tragedia: tutto concorre a creare un’esperienza che scuote profondamente le nostre coscienze”.

“Ricordare l’orrore dell’Olocausto e i crimini del nazifascismo- aggiunge Allegni- non può ridursi ad un atto formale, ma deve tradursi nel dovere di comprendere e contrastare l’odio e l’antisemitismo, in qualunque forma si ripresentino. Lo è tanto di più nel tempo in cui viviamo, attraversato da tragedie umanitarie, guerre, crisi istituzionali, nuovi autoritarismi. Prendersi cura dei luoghi della memoria significa coltivare, testardamente, la possibilità di costruire un futuro più giusto, fondato sui valori del rispetto, della pace, del dialogo”.

Da questa radicata convinzione, l’impegno della Regione Emilia-Romagna che si rinnova ogni anno, anche grazie al bando sulla storia e la memoria del Novecento previsto dalla legge regionale n.3/2016, nell’ambito della quale, con una specifica convenzione, viene dato anche un sostegno economico alla Fondazione Fossoli.

“É un impegno concreto- chiude Allegni- perché riconosciamo in questi luoghi un patrimonio collettivo da preservare, valorizzare e rendere accessibile, soprattutto alle ragazze e ai ragazzi”.

Il bando 2026

Il bando di quest’anno finanzia in particolare attività e iniziative di dimensione sovralocale che abbiano questi obiettivi: interventi di valorizzazione dei percorsi regionali collegati ai luoghi della memoria come i musei dedicati alla conservazione, alla ricerca e alla presentazione della storia del XX secolo; interventi di studio, ricerca e raccolta di testimonianze sui luoghi della storia del Novecento in Emilia-Romagna; interventi di valorizzazione dei luoghi e del patrimonio culturale insistente sulla Linea Gotica e sul Cammino di Pace da Monte Sole a Sant’Anna di Stazzema e dei luoghi della memoria presenti sui percorsi nelle rotte di commemorazione europea. E ancora, progetti a sostegno della valorizzazione dei luoghi della memoria e dei percorsi regionali ad essi collegati, anche ai fini della promozione del patrimonio culturale del territorio regionale; infine, eventi che possano commemorare incisivamente ed efficacemente la memoria del Novecento, in particolare la promozione di iniziative per celebrare l’ottantesimo Anniversario della nascita della Repubblica e dell’estensione del diritto di voto alle donne, nel giugno 1946.

I beneficiari dei contributi devono avere sede legale o operativa in Emilia-Romagna; i progetti presentati devono essere realizzati nell’anno solare 2026 e svolgersi sempre all’interno del territorio regionale.

L’intervallo di tempo – quindi data di apertura e chiusura del bando – nel quale sarà possibile presentare la domande di contributo, unicamente sul portale Sfinge 2020, sarà reso noto nelle prossime settimane sul portale regionale https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/avvisi-e-bandi e alla pagina https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/memoria2026 (non ancora attiva).

La percentuale di contributo regionale varia in base alle categorie di beneficiari (Comuni e Unioni con meno di 15mila abitanti; Comuni e Unioni con oltre 15mila abitanti; Associazioni, Fondazioni, Enti morali), dal 30 al 70%, a fronte di un costo massimo di progetto di 50mila euro.

